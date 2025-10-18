Aydın ile İzmir arasında yer alan Ödemiş’in Ovacık Yaylası, son yıllarda tarımsal üretimde önemli bir dönüşüm yaşıyor. Uzun yıllar barbunya ekimiyle bilinen bölge, artık yüksek verimli ve ihracata uygun çilek üretimiyle adından söz ettiriyor. Ovacık’ta yetişen çilekler, yalnızca yurt içi pazarlarda değil, İspanya’ya kadar uzanan geniş bir ihracat ağına ulaşıyor.

Çiftçinin yeni tercihi: Çilek

Bölge çiftçileri, gelir potansiyeli yüksek olduğu için son dönemde barbunyadan çileğe yöneliyor. Üretici Mustafa Göven, çileğin ekonomik olarak çiftçiye büyük avantaj sağladığını belirterek, “Bu yıl kilogram fiyatı ortalama 100 ile 120 lira arasında değişti. Açık alanda bir dönümden yaklaşık 1,5 ton, seralarda ise 3 tona kadar ürün alabiliyoruz. Ayrıca bitki eksi 3 dereceye kadar soğuğa dayanabiliyor” dedi.

Talep fazla, rekolte düşük

Göven, Ovacık Yaylası’nda yetişen çileklerin Bodrum, Fethiye, Marmaris, Giresun gibi illerin yanı sıra İspanya’ya da gönderildiğini ifade etti. “Soğutmalı araçlarla taşınan çilekler hem manavlara hem de hallere dağıtılıyor. Özellikle turistik bölgelerdeki otellerden ciddi talep alıyoruz. Pazar sıkıntısı yaşamıyoruz ancak bu yıl verim geçen sezona göre biraz daha düşük kaldı” diye konuştu.

Hasat Mayıs’ta başlıyor

Ovacık Yaylası’nda çilek hasadının Mayıs ayında başladığını belirten Göven, üretimin Kasım ayına kadar sürdüğünü söyledi. “Kasım’dan sonra üretim ovaya kayıyor ve o dönemde ‘kış çileği’ devreye giriyor. Kış üretimi Haziran’a kadar devam ediyor. Yaz aylarında yoğun talep nedeniyle üretim baskısı hissediyoruz” dedi.

İhracatla büyüyen üretim

Çilek üretiminin giderek yaygınlaştığı Ovacık Yaylası, hem bölge ekonomisine hem de ihracata katkı sağlıyor. Üreticiler, aroması ve raf ömrüyle öne çıkan Ovacık çileğinin önümüzdeki dönemde Avrupa pazarında daha fazla yer bulmasını hedefliyor.