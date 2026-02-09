Küresel iklim değişikliğinin etkileri ve yağış rejimindeki düzensizlikler, baraj doluluk oranlarının yakından takip edilmesine neden oluyor. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 9 Şubat 2026 tarihli veriler, İzmir'e su sağlayan barajların genel durumunu ve geçen yıla göre değişim oranlarını ortaya koydu. Verilere göre Çeşme ve Seferihisar havzasındaki barajlarda geçen yılın şubat ayına göre belirgin bir artış yaşanırken, Aliağa bölgesini besleyen Güzelhisar Barajı'nda su hacmi azaldı.

TAHTALI BARAJI DOLULUK ORANI KAÇ?

İzmir'in su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi kritik eşiklerde seyretmeye devam ediyor. 2025 yılının aynı döneminde yüzde 14,83 olarak ölçülen aktif doluluk oranı, bu yıl sınırlı bir yükselişle yüzde 17,75 seviyesine çıktı. Barajdaki toplam kullanılabilir su hacmi ise 50 milyon 958 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Tahtalı Barajı'ndaki bu seviye, kış aylarında beklenen yağışların baraj havzasına etkisinin henüz istenen düzeyde olmadığını gösterdi.

ALAÇATI VE ÜRKMEZ BARAJLARINDA SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

İZSU verilerinde en dikkat çekici tablo Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda yaşandı. Geçen yılın şubat ayında yüzde 20,96 seviyesinde olan doluluk oranı, bu yıl iki kattan fazla artarak yüzde 47,34'e ulaştı. Benzer bir artış tablosu Ürkmez Barajı'nda da görüldü. Geçen yıl yüzde 27,16 olan doluluk oranı, 9 Şubat 2026 itibarıyla yüzde 45,05 seviyesine yükseldi. Balçova Barajı da geçen yıla göre su seviyesini artıran barajlar arasında yer aldı. Barajın geçen yıl yüzde 33,23 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 44,91 olarak ölçüldü.

GÜZELHİSAR BARAJI'NDA SON DURUM NE?

Diğer barajlardaki artış eğiliminin aksine Güzelhisar Barajı'nda su seviyesi geçen yıla göre geriledi. 2025 yılının şubat ayında yüzde 69,80 gibi yüksek bir doluluk oranına sahip olan baraj, bu yıl yüzde 54,22 seviyesine düştü. Yaşanan bu düşüşe rağmen Güzelhisar, yüzde 50 bandının üzerindeki doluluk oranıyla şu an için İzmir'in en dolu barajı olma özelliğini koruyor.

GÖRDES BARAJI DOLULUK ORANI ARTTI MI?

İzmir'in su arz güvenliği için kritik öneme sahip olan ancak kuraklık riskiyle sık sık gündeme gelen Gördes Barajı'nda seviye düşük kalmaya devam ediyor. Geçen yıl yüzde 6,23 ile dip seviyeyi gören baraj, bu yıl yüzde 9,96 doluluk oranına ulaştı. Tek haneli rakamlarda kalan doluluk oranı, Gördes Barajı'ndaki su rezervinin henüz beklenen toparlanmayı sağlayamadığını ortaya koydu.