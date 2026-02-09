İzmir'de banliyö hattını kullanan vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında ücretlendirme sistemi geliyor. 'Gittiğin kadar öde' mantığıyla çalışan İZBAN'da, karttan çekilen fazla tutarın iadesi nasıl alınıyor? Turnikelerden çıkarken yapılması gereken o kritik işlem ve bakiye sorgulama detayları...

İZBAN'DA PARA İADESİ NASIL ALINIR?

İzmir'de toplu ulaşımın omurgası İZBAN'da, yolculuk mesafesine göre ücretlendirme yapılıyor. Sistemin işleyişi gereği, istasyona giriş yaparken en uzak mesafe ücreti olan 166,34 TL karttan bloke ediliyor. Yolculuk tamamlandığında ise gidilen mesafe hesaplanarak aradaki farkın karta iade edilmesi gerekiyor. Vatandaşların bu iadeyi alabilmesi için her istasyon çıkışında yer alan turuncu renkli iade cihazlarına (validatör) İzmirim Kartlarını okutmaları şart koşuluyor. Okutma işlemi yapılmadığı takdirde, gidilmeyen mesafenin ücreti de tahsil edilmiş sayılıyor ve iade hakkı kayboluyor.

İNTERNETTEN HESAPLAMA İMKANI

Vatandaşlar, sürpriz bir tabloyla karşılaşmamak için yolculuk öncesinde ne kadar ödeyeceklerini hesaplayabiliyor. Kurumun resmi internet sitesi olan 'izban.com.tr' adresi üzerinden sunulan hesaplama aracı ile biniş ve iniş durakları seçilerek net tutar öğrenilebiliyor. Ayrıca aktarma seçenekleri de bu hesaplamaya dahil edilerek toplam ulaşım maliyeti önceden görülebiliyor. Yetkililer, mağduriyet yaşanmaması adına çıkış turnikelerinde kart okutma işleminin unutulmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.