Son Mühür/ Osman Günden - 22-24 Ekim tarihlerinde Fuar İzmir’de gerçekleştirilecek İzmir Ayakkabı-Çanta Fuarı (INTERMODA SHOES EXPO) için hazırlıklar tamamlandı. Üç yıl aradan sonra yeniden düzenlenecek fuarın sektöre can suyu olacağı belirtilirken, 21 ülkeden alım heyetlerinin katılması bekleniyor.

Fuar sektöre moral verecek

İzmir, ayakkabı ve çanta sektörünün en prestijli buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 22-24 Ekim tarihlerinde Fuar İzmir’de düzenlenecek INTERMODA SHOES EXPO, üç yıl aradan sonra yeniden sektör profesyonellerini buluşturacak.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) ve İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, fuarın hem İzmir hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, “Örnek gösterilebilecek kolektif bir çalışma sonucu hazırlanan bu fuar, sektörde yeni iş birliklerinin kapısını açacaktır” dedi.

21 ülkeden alım heyeti geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, İESOB, İzmir Ayakkabıcılar Odası, EGEAYSAD, AYKÜSAN ve Akort Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenecek fuarda, 60 firma stant açacak.

Ata, “Bu yıl Belarus, Yunanistan, Kazakistan, Almanya, Polonya, Kosova, Ermenistan, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Sırbistan, İngiltere, Kırgızistan, BAE, Hindistan, Bulgaristan, Fransa, Arnavutluk, Çekya, Letonya ve Estonya’dan alım heyetleri gelecek. Sektörümüz zorlu bir süreçten geçti. Bu fuar imalatçı firmalarımız için büyük bir moral kaynağı olacak” dedi.

“Ayakkabı sektörü son yıllarda zorluk yaşıyor”

Ayakkabı sektörünün son iki yılda ekonomik açıdan zorluk yaşadığını hatırlatan Başkan Ata, “2024 yılında dış ticaret açığı 550 milyon dolara ulaştı. 2023’te 25 milyon çift olan ithalat, bir yılda üç kat artışla 76 milyon çifte çıktı. 2024’te Türkiye’nin dünya ayakkabı ithalatındaki payı yüzde 1.1’e yükseldi ancak ihracattaki payı geriledi. TÜİK verilerine göre yılın ilk altı ayında 489,2 milyon dolarlık ihracata karşılık 804,3 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti” bilgisini paylaştı.

“Sektör büyümeye açık”

Her şeye rağmen sektörün büyümeye açık olduğuna dikkat çeken Ata, “Türkiye’de 2025 yılı için pazar hacminde yüzde 0.9 büyüme öngörülüyor. Bu potansiyeli değerlendirmek için e-ticaret ve ihtisas fuarlarına önem veriyoruz. İzmir Ayakkabı-Çanta Fuarı da bu çalışmaların en somut örneğidir. Uluslararası nitelikli bu fuar, özellikle tanıtım ve pazarlama imkânı kısıtlı olan firmalar için büyük fırsatlar sunacak” dedi.

Ata, fuarın kent ve ülke ekonomisine canlılık getireceğini belirterek, “İzmir ayakkabı üretiminde köklü bir geçmişe sahip. Bu fuar, hem üreticimizin hem de ihracatçımızın nefes almasını sağlayacak” diye konuştu.

Kayıtdışı üretim ve denetim çağrısı

Ayakkabı sektöründe yaşanan kayıt dışı üretimin haksız rekabet yarattığını belirten Ata, konuyu Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile de paylaştıklarını söyledi: “Kayıtdışı üretim yalnızca sektörümüzün değil, devletin de kaybıdır. Ticaret Bakanlığı son dönemde sahte üretime karşı denetimleri artırdı, ancak bu denetimlerin daha etkin yürütülmesi gerekiyor. İzmir Ayakkabıcılar Odası ve İESOB olarak denetim çalışmalarına katkı sunmaya hazırız.”

Ata ayrıca, esnaf ve sanatkârların fuarlara daha aktif katılımının sağlanması için teşvik paketleri talep ettiklerini belirterek, “İhtisas fuarlarının artırılması, kent ekonomisini ve turizmini canlandırır. Fuar bereketinden tüm şehir pay alır” dedi.

İzmir Ayakkabı-Çanta Fuarı (INTERMODA SHOES EXPO), 22-24 Ekim tarihlerinde Fuar İzmir’de ziyaretçilerini ağırlayacak.