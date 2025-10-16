Son Mühür/Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği ve İzmir Aşkına Derneği iş birliğiyle gerçekleşen 19.Alsancak Şenliği renkli görüntülerle başladı.Şenlik İzmir’in çok sesli kültürünü, dayanışma ruhunu ve sanat dolu yaşam tarzını bir kez daha gözler önüne serdi.

Müzik hiç susmayacak...

Şenliğin ilk günü Kıbrıs Şehitleri’nden başlayan kortej yürüyüşü Kordon’da Vasıf Çınar Meydanı’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası’nın verdiği bir konser ile devam etti. İlginç kostümleriyle korteje katılarak şenliği karnavala dönüştüren İzmir Aşkına Derneği oyuncularına ilgi büyüktü.

İzmirliler, kortej ve konser sırasında renkli kostümlerle korteje katılan İzmir Aşkına oyuncuları ile fotoğraf çektirmek için adeta yarıştı..

Şenlik devam ediyor...

Alsancak Şenliği’nde bugün sabah saatlerinde 10.00’da Tavla Sokak’ta Tavla Yarışması, ardından 12.00’de Özer Sanat’ın katkılarıyla “İzmir’in Kalbi: Alsancak” Fotoğraf Sergisi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Öğleden sonra 16.00’da Oryantiring etkinliği ile katılımcılar Fuar Kültürpark’ı keşfedecek. Akşam ise 20.00’de Bergama Vapuru’nda düzenlenecek Bir Zamanlar Balo’da körfez turuna dönem kıyafetleri ile katılan Alsancaklılar vals ile eşlik edecek. Zerafet ve nostaljinin bir araya geldiği güzel bir İzmir gecesi yaşanacak.

İzmir kültür sofrası kurulacak...

17 Ekim 2025 Cumartesi Kültür ve Sohbet Günü olacak. İzmir’in beş mutfağı temsilcilerinin yaptığı özel lezzetler tadılırken, doyumsuz sohbet ve dostluk yanınızda yer alacak.

Şenliğin son günü “İzmir Kültür Sofrası” konseptiyle sabah 10.00’dan 15.00’e kadar kentin yerel tatları ve geleneksel lezzetleri Alsancak’ta buluşacak. İzmir’in çok kültürlü yapısı bir sofrada buluşacak. Rum. , Levanten, Türk, Sefarat ve Balkan mutfakları aynı masada buluşacak. Teodora Hacudi ile Noel Pilavı, Ingrid Braggiotti ile Tuzlu Choux, Cenkay Ceviz ile Damla Sakızlı Enginar, Sara Pardo ile Tomat Reynado ve Ayşe Karadan ile Zelanik atölyeleri ve tadımlar Alsancak Nevvar Salih İşgören Meslek Teknik Anadolu Lisesi Bahçesinde gerçekleşecek... Hem yüzyıllık tariflerini sevgiyle sunarken, doyumsuz lezzetlerin tadına varacaksınız.

Müzik, eğlence, kültür, sanat bir arada...

Saat 18.00’deki “Happy Hour” etkinliği ile katılımcılar gün batımında müzik, sohbet ve keyifli anlarla Alsancak atmosferinin tadını çıkaracak. Gün boyu devam edecek etkinlikler ve mini konserlerle 19. Alsancak Şenliği final yapacak...