Son Mühür/ Osman Günden- Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikada henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın başladı.

Alevler, fabrikanın üretim bölümünde kısa sürede yayıldı. Dumanları fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İşçiler malzemeleri dışarı taşıdı

Yangın sırasında fabrika çalışanları, içerideki malzemeleri bahçeye taşıyarak alevlerin daha fazla hasar vermesini önlemeye çalıştı. İşçilerin bu çabası, büyük kaybın önüne geçti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonuç verdi

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Fabrikanın bir bölümünde hasar meydana gelirken, ekipler bölgede uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Yaralanan olmadı

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.