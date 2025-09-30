Son Mühür/ Begüm Mol - Ege Üniversitesi, sanayiyle iş birliği adımlarına yenilerini ekledi. Ege Meslek Yüksekokulu (Ege MYO), İmas Klima Soğutma Mak. San. Tic. ve Müm. A.Ş. ile Azuro Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında iki önemli protokol imzaladı. Protokollere Ege Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan imza attı.

Nitelikli eleman yetiştirilecek

Prof. Dr. Ersan, İmas Klima ile yapılan “Mesleki ve Teknik Eğitimi Destekleme İş Birliği Protokolü” kapsamında öğrencilerin hem teorik hem de pratik eğitimlerinin bir araya getirileceğini, sosyal ve teknolojik gereksinimlerinin karşılanacağını ve nitelikli iş gücü yetiştirileceğini söyledi. Bu kapsamda seminer, konferans, teknik gezi, yarışma ve benzeri farkındalık faaliyetleri düzenlenecek. Eğitimini tamamlayan öğrencilere istihdam ve staj imkânı sağlanacak.

Kimya teknolojisi programı güçlendirilecek

Azuro Kimya ile hayata geçirilen “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü”nün, Kimya Teknolojisi Programı’nı güçlendirmeyi hedeflediğini aktaran Prof. Dr. Ersan, günümüz teknolojisine uygun nitelikli eleman yetiştirileceğini vurguladı. Öğrencilere firmada staj, burs ve iş fırsatları sunulacak; laboratuvarların kimyasal ve malzeme ihtiyaçlarına destek olunacak.

Teşekkür mesajı

İş birliği sürecine katkı veren tüm taraflara teşekkür eden Prof. Dr. Ersan, İmas Klima Genel Müdürü Turan Muşkara, Satış Müdürü Haldun Canlı, Azuro Kimya Yönetici Müdürü Hilal Güzelkaya Özalp ve Ege MYO Müdürü Prof. Dr. Emre Ercan’ın katkılarının önemine dikkat çekti.