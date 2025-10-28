Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Aliağa ilçesi Tek Ağaç mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.

Sahil Güvenlik gemisi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonunda 13’ü çocuk olmak üzere toplam 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme açıklarında tehlikeli yolculuk

Çeşme ilçesi açıklarında ise lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye hızla yönlendirilen Sahil Güvenlik botu, hareket halindeki lastik botu durdurarak içerisindeki 28 düzensiz göçmeni güvenli şekilde kurtardı. Kurtarılanlar arasında 12 çocuk bulunduğu bildirildi.

Göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi

Sahil Güvenlik ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen operasyonlar sonucunda yakalanan ve kurtarılan toplam 65 düzensiz göçmen, sağlık kontrollerinin ardından işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.