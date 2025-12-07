Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrin uluslararası turizm potansiyelini maksimize etme yolunda stratejik bir başarı elde etti. Avrupa Konseyi’nin önde gelen kültür güzergâhlarından biri olan Iter Vitis – Bağ Kültürleri Rotası Ağı’na İzmir resmen dâhil oldu. Bu önemli gelişme, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm ve Fuarcılık Komisyonu Başkanı Seyhan Müşerref Kuralı tarafından meclise sunulan önergeyle başlayan ve Turizm Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla yürütülen titiz çalışmaların sonucunu temsil ediyor. Bu üyelikle İzmir, dünya kültür rotaları haritasında hak ettiği konuma yükseldi.

Üyelik Sertifikası Başkan Tugay’a takdim edildi

Iter Vitis Başkanı ve Avrupa Temsilcisi Emanuela Panke, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı makamında ziyaret ederek, İzmir’in bu prestijli ağa kabul edildiğini belgeleyen sertifikayı takdim etti. Görüşmede; Anadolu Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Dr. Yalçın Güçer, Turizm ve Fuarcılık Komisyonu Başkanı Seyhan Müşerref Kuralı, Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Yener Ceylan ve Turizm Şube Müdürü Melih Kayacık da hazır bulundu. Ziyaret esnasında, İzmir’in köklü tarihsel birikimi, zengin bağ kültürü ve eşsiz gastronomik değerleriyle Iter Vitis ağına güçlü bir katkı sağlayacağı özellikle vurgulandı.

Uluslararası bağ turizm vizyonu değerlendirildi

İzmir’in bağcılık turizmi yolculuğunda kaydedilen ilerlemeler, 4 Aralık tarihinde düzenlenen TTI İzmir Turizm Fuarı kapsamında, Iter Vitis Başkanı Emanuela Panke’nin katılımıyla gerçekleştirilen özel bir kapalı oturumla pekiştirildi. Turizm ve Fuarcılık Komisyonu Başkanı Seyhan Müşerref Kuralı ve Anadolu Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Dr. Yalçın Güçer’in de yer aldığı oturuma; Büyükşehir Belediyesi bürokratları, İzmir Bağ Rotası’nın kurucu üyeleri, akademisyenler, sektör profesyonelleri ve sivil toplum temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Bu toplantı, Iter Vitis ve İzmir’in bağ turizmi vizyonlarının uyumu, uluslararası işbirliği olanakları, ortak proje potansiyelleri ve sürdürülebilir bağ rotası tasarımlarının ayrıntılı olarak ele alındığı kritik bir platform oldu.

Bütüncül “İzmir Bağ Rotası” için hazırlıklar başladı

Resmi üyelik sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü koordinasyonunda "İzmir Bağ Rotası"nın oluşturulması için somut hazırlıklara start verildi. Bu çalışma; İzmir’in bağlarını, kırsal yaşam kültürünü, yerel topluluklarını, gastronomi zenginliklerini ve kültürel miras alanlarını bütünsel bir yaklaşımla birbirine bağlayacak ve ziyaretçilere entegre bir turizm deneyimi sunmayı hedefliyor.

Başkan Tugay: "Kültürel zenginliğimizi küresel arenaya taşıyoruz"

Iter Vitis üyeliğini kent adına tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “İzmir’in sahip olduğu zengin kültürel mirası, köklü üretim geleneklerini ve kendine has gastronomi değerlerini artık tüm dünyaya açıyoruz. Bu üyelik, şehrimizin uluslararası alandaki görünürlüğünü önemli ölçüde artıracak ve sürdürülebilirlik odaklı, nitelikli turizm politikalarımıza güçlü katkılar sağlayacaktır,” ifadelerini kullandı.

Kuralı: “Stratejik bir dönüm noktasını gururla karşılıyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Fuarcılık Komisyonu Başkanı Seyhan Müşerref Kuralı, meclis önergesiyle başlayan sürecin İzmir turizmi için stratejik bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Kuralı, “Iter Vitis üyeliği, İzmir’in kültürel derinliğini uluslararası ölçekte görünür kılacak ve sürdürülebilir turizm hedeflerimize ivme kazandıracak değerli bir adımdır. Komisyonumuzun öncülüğünde attığımız bu ilk adımın, bugün İzmir’in dünya kültür rotaları ağına dâhil olmasıyla sonuçlanmasını gururla izliyoruz. Bu üyelik, İzmir’i yalnızca bir rotanın parçası yapmakla kalmayacak; aynı zamanda agro-turizm, yerel kalkınma ve sürdürülebilir turizm alanlarında geliştirilecek yeni projeler için de güçlü bir zemin hazırlayacaktır. Komisyonumuz, İzmir’in turizm geleceğine somut ve yol açıcı katkılar sunmaya devam edecektir,” dedi.