Son Mühür / Yiğit Uzun - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle Menderes ilçesi Kısıkköy mevkisinde fidan dikim etkinliği düzenlendi. Geçmiş yıllarda orman yangınlarında zarar gören bölgede gerçekleştirilen programda yüzlerce fidan toprakla buluştu.

Etkinliğe, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, savcılar, adliye personeli, denetimli serbestlik yükümlüleri ve çok sayıda gönüllü katıldı. Katılımcılar, fidanları toprakla buluştururken “doğaya yeniden nefes olmanın” heyecanını yaşadı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, çevre bilincine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Adalet teşkilatı olarak doğaya ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında, yanan ormanlarımızı yeniden yeşertmek ve çevresel farkındalığı artırmak için bu tür etkinliklerde aktif rol almaya devam edeceğiz."

Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği, çevre bilincinin artırılması ve “daha yeşil bir Türkiye” hedefiyle düzenlenen seferberliğin İzmir ayağında, adalet teşkilatının güçlü bir dayanışma örneği göstermesiyle dikkat çekti.

Katılımcılar, diktikleri fidanlara kendi isimlerini vererek doğaya olan bağlılıklarını sembolik bir jestle ifade etti. Etkinlik sonunda, “geleceğe nefes” sloganıyla toprakla buluşan fidanların, gelecek nesiller için umut olacağı vurgulandı.