İzmir'in Çeşme, Seferihisar, Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dört ayrı operasyon gerçekleştirdi. Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen botlardaki 75 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 73 göçmen ise yakalandı. Toplamda 148 düzensiz göçmen, ekiplerin başarılı ve hızlı müdahalesiyle denizden sağ salim alındı.

Yunanistan geri itmeleri sonucu 75 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, günün ilk operasyonları Çeşme ve Seferihisar açıklarında gerçekleştirildi. Ekipler, Çeşme açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğuna dair bilgi aldı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itildiği tespit edilen can salındaki 11'i çocuk olmak üzere 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

Benzer bir durum Seferihisar açıklarında da yaşandı. Lastik botta bulunan bir grup düzensiz göçmenin tespiti üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, yine Yunanistan unsurları tarafından Türk sularına geri itilen lastik bottaki 48 düzensiz göçmeni daha denizden çıkardı. Bu iki operasyon, Ege Denizi'nde sıkça rastlanan ve insan hayatını tehlikeye atan geri itme (push-back) uygulamalarının son örnekleri oldu.

Dikili ve Foça'da yasa dışı girişime müdahale

Öte yandan, Sahil Güvenlik ekipleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki gruplara karşı da operasyon düzenledi. Dikili açıklarında lastik botta seyir halinde olan bir grup düzensiz göçmen bilgisi üzerine Sahil Güvenlik gemisi ve botu bölgeye sevk edildi. Ekiplerin hızlı manevrasıyla durdurulan hareketli lastik bottaki 20'si çocuk toplam 44 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Son operasyon ise Foça ilçesi açıklarında gerçekleşti. Burada da lastik botta bulunan bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan bottaki 13'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Kurtarılan ve yakalanan toplam 148 düzensiz göçmen, emniyet ve jandarma birimlerindeki ilk işlemlerinin tamamlanmasının ardından yasal süreçleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi'nde hem can güvenliğini koruma hem de yasa dışı göçle mücadele çabalarını aralıksız sürdürüyor.