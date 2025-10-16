İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 14 Ekim’de Menderes, Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında gerçekleştirdiği üç ayrı operasyonla toplam 104 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Menderes açıklarında 38 göçmen yakalandı

Saat 08.45 sıralarında İzmir’in Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, hareket halindeki botu durdurarak aralarında 17’si çocuk olmak üzere toplam 38 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yakalanan göçmenlerin kıyıya çıkarılarak sağlık kontrollerinin yapıldığı, ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildikleri belirtildi.

Çeşme açıklarında insansız hava aracı tespit etti

Aynı gün sabah saat 07.05’te, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından Çeşme açıklarında denizde ilerleyen bir lastik bot tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-86) ekipleri, botu durdurarak 34 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında “göçmen kaçakçılığı” suçundan adli işlem başlatıldı.

Dikili’de motor arızası paniği: 32 kişi kurtarıldı

Aynı gün saat 22.00’de Dikili açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım çağrısı yapıldığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri hızla harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-61) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-107), denizde sürüklenen botta bulunan 14’ü çocuk 32 düzensiz göçmeni kurtararak güvenli şekilde karaya çıkardı. Kurtarılan göçmenlerin sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildiği bildirildi.