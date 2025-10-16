Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Belediyesi, çevre bilincini artırmak amacıyla velilere yönelik eğitim programı başlattı. Etkinlikte çocuklar, geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları kostümlerle sahneye çıkarak doğaya duyarlı mesajlar verdi.

Çocuklar ve veliler çevre için buluştu

Bornova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle velilere yönelik çevre bilinci eğitimleri başlattı. Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, çocuklar ve veliler çevre dostu uygulamalar hakkında bilgilendirildi.

Etkinliğe, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan kostümlerle katılan minikler renkli gösterileriyle farkındalık mesajı verdi. Plastik kullanımının azaltılması için çocuklara matara, velilere ise organik kompost ve gübre ürünleri hediye edildi.

Günlük yaşamda sürdürülebilir alışkanlıklar

Uzmanlar tarafından yapılan sunumlarda atık yönetimi, kompost yapımı ve çevre dostu alışkanlıkların önemi anlatıldı. Eğitimlerde, evsel atıkların dönüştürülmesi, plastik kullanımının azaltılması ve doğayla uyumlu yaşamın yolları uygulamalı örneklerle aktarıldı.

“Geleceği birlikte dönüştüreceğiz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocuk yaşta çevre bilinci kazanmanın geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu belirtti. Başkan Eşki, “Sürdürülebilir bir Bornova’yı, doğayla uyumlu bir geleceği ancak çocuklarımız ve aileleriyle birlikte kurabiliriz. Her bireyin küçük bir adımı, geleceğimiz için büyük bir fark yaratır. Bornova Belediyesi olarak bu anlayışla hareket ediyoruz” dedi.

Başkan Eşki ayrıca çevre bilinci eğitimlerinin önümüzdeki dönemde genişletileceğini, farklı yaş gruplarına yönelik atölyelerle farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini ifade etti.