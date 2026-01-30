İzmir’in İzmir açıklarında düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından iki ayrı lastik bot durduruldu. Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda, 20’si çocuk olmak üzere toplam 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar açıklarında sabaha karşı tespit

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından 28 Ocak günü saat 04.40 sıralarında Seferihisar açıklarında deniz üzerinde hareket halinde olan bir lastik bot tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları TCSG-912 ve KB-22 tarafından durdurulan botta, 20’si çocuk olmak üzere toplam 33 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Çeşme açıklarında ikinci müdahale

Aynı gün saat 11.30 sıralarında bu kez Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-351) ile başka bir lastik bot tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu KB-118’in müdahalesiyle durdurulan bottaki 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi. Bölgede düzensiz göç faaliyetlerine yönelik denetim ve devriye faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.