Son Mühür- İzmir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Ödemiş’in Bozdağ Mahallesi’nde bulunan Madran kaynak suyunun kiralanacağını açıkladı. Kiralanacak kaynağın debisinin saniyede 0,2 litre olduğu belirtilirken, ihalenin bedeli 832 bin 991 TL olarak duyuruldu. İhale, 11 Şubat tarihinde İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek.

Madran kaynağı Ödemiş’te mi, Aydın’da mı?

Madran Dağı, Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yer alıyor ve ismini Alevi dedesi Madran Baba’dan alıyor. Ödemiş’teki kaynak su ise Bozdağ Mahallesi’nde bulunuyor ve benzer şekilde Madran kaynak suyu ismiyle anılıyor. Bu durum, kaynak suyunun coğrafi konumuyla ilgili kafa karışıklığı yaratıyor.

Piyasada iki farklı ‘madran’ su markası

Şu anda piyasada “Madran” adıyla iki farklı su markası yer alıyor. Bunlardan biri, İzmir’de faaliyet gösteren Madran Su A.Ş. ve Bozdağ Nil Madran adıyla satışa sunulan suların kaynağı Bozdağ olarak belirtiliyor. Diğer marka ise Aydın Bozdoğan Belediyesi’ne ait ve suyun kaynağı Madran Dağı olarak gösteriliyor.