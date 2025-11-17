İzmir'in Karaburun ve Menderes ilçeleri açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş yapmaya çalışan düzensiz göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından iki başarılı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen bu operasyonlarda, aralarında 11 çocuğun da bulunduğu toplam 63 düzensiz göçmen yakalanarak yetkililere teslim edildi.

Sabah erken saatlerde Karaburun'da ilk müdahale

İlk olay, önceki gün sabah 09.32 sularında Karaburun açıklarında tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede lastik bot ile uluslararası sulara doğru yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan bir grubun varlığını belirledi.

Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG-907 ve KB-41 botları, hareket halindeki lastik botu kısa sürede durdurdu. Bot içerisinde bulunan 34 düzensiz göçmen başarılı bir operasyonla yakalanarak karaya çıkarıldı.

Menderes açıklarında ikinci kurtarma: Aralarında çocuklar var

Aynı gün, bu kez sabah 07.45'te, Menderes ilçesi açıklarında başka bir lastik botun tehlikeli bir yolculuğa çıktığı bilgisi alındı. İhbar üzerine TCSG-7 ve KB-89 numaralı Sahil Güvenlik botları derhal olay yerine intikal etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda durdurulan bottaki 29 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde alındı. Bu grupta bulunan göçmenlerin 11'inin çocuk yaşta olduğu belirlendi.

İşlemlerin ardından göç idaresine teslim edildiler

Karaburun ve Menderes açıklarında icra edilen bu iki kritik operasyon neticesinde, Ege Denizi'nde yasa dışı geçişi önlenerek toplam 63 düzensiz göçmen yakalanmış oldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından kimlik tespiti ve kayıt gibi yasal süreçleri tamamlanan tüm göçmenler, daha sonra ilgili işlemlerinin yapılması ve ülkelerine iade süreçlerinin başlatılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.