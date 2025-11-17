Son Mühür/ Emine Kulak- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 11 Kasım 2023’te açıkladığı 24 kişilik “gölge kabine” ile olası hükümet senaryolarında görev alacak isimleri belirlemişti. Kabine, eşit temsil ilkesine göre 9 kadın ve 9 erkekten oluşuyor ve farklı bakanlık alanlarını kapsıyordu. Ancak parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 28 Kasım 2025’te yapılacak kurultayda gölge bakanlığın kaldırılacağı öne sürüldü.

Bu iddialar parti içinde yeni bir tartışma başlattı. Eşit temsil ilkesine göre oluşturulan ve 18 alanda görevlendirilen gölge bakanlıkların geleceğine ilişkin bu önemli iddiayı, CHP İzmir eski milletvekilleri Kani Beko ve Tacettin Bayır Son Mühür’e değerlendirdi.

BAYIR: İDDİA VE DEDİKODU

Kararın Parti Meclisi ve genel başkanlık düzeyinde alınmış olabileceğini belirterek, ortada kesinleşmiş bir durum olmadığını söyleyen CHP İzmir Eski Milletvekili Tacettin Bayır,“100 yıllık bir partinin Parti Meclisi var. Genel Başkanı ve genel başkan yardımcıları var. Muhtemelen onların aldığı karardır. Araştırma sonucunda bu karar varmış olabilirler. Bu konunun net olarak bir kesinliği de yok. İddia ve dedikodu da diyebiliriz” diye konuştu.

“GELİŞİM VE DEĞİŞİMDİR”

Gölge bakanlığın kaldırılacağı yönünde iddiaları değişim ve gelişim olarak yorumlayan CHP İzmir Eski Milletvekili Kani Beko “Kurultayda zamana zaman mutlaka partinin genel merkezi, yetkili organları yeni arkadaşlarımıza görevler veriyor. Bu bir gelişim ve değişimdir. Farklı yorumlamamak lazım. Farklı nedenlerden dolayı bu yapılmıyor ama bizim her kurultayda grupbaşkanvekilleri, genel sekreterleri sürekli olmasa da değişiyor. Parti içerisinde değişim, gelişim sürekli yaşanan bir olay. Farklı bir nedenden dolayı olduğunu düşünmüyorum. Bir ihtiyaç varsa parti MYK’sı böyle düşündüyse partinin aldığı kararlara uymak lazım” diye konuştu.

“MİLLİ EĞİTİM BAKANI EVLERE ŞENLİK”

Gündemin yoğunluğuna göre Gölge Bakanlara daha fazla iş düştüğünü belirten Beko,” Zaman zaman etkili olan gölge bakanlarımız vardı. TV programlarında, yapılan mitinglerde, sahalarda kendini gösteren Gölge Bakanlar daha ön plana çıkıyor. Gündeme göre de örnek vermek gerekirse Milli Eğitim Bakanı evlere şenlik. Cumhuriyet tarihinde böyle bir Milli Eğitim Bakanı biz hiç görmedik. Sorunların çok fazla olduğu bakanlıkta gölge bakana da çok iş düşüyor. Arkadaşlarımız bu zamana kadar güzel şeyler yaptılar. Görevlerini de yerine getirdiler. İyi şeyler yapmamış olmasalar mitinglerimiz tıklım tıklım 7’den 70’e doluyor, çoşkulu oluyor. Demek ki CHP’nin içerisindeki kadrolar güzel işler yapmış. Gölge Bakanlar’da değişirse bunu farklı bir şekilde yorumlamamak lazım. Ama bize o yönde net bir karar vermediler ama partinin almış olduğu karar doğrultusunda hareket etmek lazım” dedi.