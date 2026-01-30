İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yürüttükleri belirlenen şüphelilere yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “izinsiz sermaye piyasası faaliyeti” suçlamalarıyla 26 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma başsavcılık talimatıyla yürütüldü

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütüldü. Sermaye Piyasası Kurulu’nun yazılı başvurusu üzerine başlatılan incelemede, DMCFXcom uzantılı internet sitesi üzerinden yetkisiz şekilde kaldıraçlı alım satım işlemleri yapıldığı belirlendi.

Yetkisiz aracılık ve organize kazanç iddiası

Yapılan tespitlerde, çeşitli şirketlere ait banka hesapları kullanılarak Türkiye’deki yatırımcılara izinsiz ve yetkisiz aracılık hizmeti sunulduğu ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına göre, 2020-2022 yılları arasında şüphelilerin kontrolündeki hesaplara çok sayıda kişi tarafından Türk lirası ve döviz cinsinden para transferi gerçekleştirildi.

Bu yöntemle şüphelilerin organize şekilde haksız kazanç sağladıkları değerlendirildi.

34 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Soruşturma kapsamında toplam 34 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, savcılık talimatıyla İstanbul merkezli olmak üzere 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

26 kişi gözaltında, çalışmalar sürüyor

Gerçekleştirilen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumda olan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.