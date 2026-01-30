Son Mühür - İngiltere merkezli süpermarket zinciri Asda, BT altyapısında gerçekleştirilen kapsamlı güncellemenin ardından oluşan ödeme hataları nedeniyle on binlerce çalışanına ek ödeme yapacağını açıkladı. Şirket, Şubat 2024 ile Mayıs 2025 döneminde tatil ve hastalık izinlerine ilişkin ücret hesaplamalarında yaşanan aksaklıklar sebebiyle bazı personelin eksik ödeme aldığını kabul etti.

53 bin çalışan etkilendi

Asda, halen çalışanlar ile işten ayrılanlar dahil toplam 53 bin kişinin bu durumdan etkilendiğini duyurdu. Yapılan değerlendirmelere göre, mağdur olan çalışanların yaklaşık yüzde 80’inin kişi başına ortalama 19 sterlin (1137 TL) geri ödeme alması bekleniyor. Şirket, hatanın tespit edilmesinin ardından iç soruşturma başlattığını ve tatil ile hastalık ödemelerine ilişkin hesaplama sistemlerinin ayrıntılı şekilde gözden geçirildiğini bildirdi.

Sorun neden kaynaklandı?

Ödeme sorunlarının kaynağında, Asda’nın eski sahibi Walmart’tan ayrılma sürecinde hayata geçirdiği “Project Future” adlı dönüşüm programı bulunuyor. Bu çerçevede şirket, BT altyapısını Walmart sistemlerinden ayırmak amacıyla kapsamlı bir güncelleme gerçekleştirdi. Mart 2024’te yapılan bu güncellemenin ardından binlerce Asda çalışanının maaş bordrolarında hatalar ortaya çıktı. O dönemde saatlik ücretle çalışan yaklaşık 9 bin 500 kişinin doğrudan etkilendiği belirtilirken, şirket sorunun yeni sistemdeki “tatil ücreti hesaplama hatasından” kaynaklandığını açıklamıştı.