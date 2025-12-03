Son Mühür- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2025 yılı üçüncü Basın Kartı Komisyonu toplantısı, 2 Aralık’ta Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıda, medya çalışanlarının basın kartı başvuruları ele alınarak karara bağlandı.

986 başvuru görüşüldü

Komisyonda toplam 986 dosya değerlendirildi. Bu dosyalardan 181’i sürekli basın kartı talebi olarak kabul edildi. İzmir’den ise 44 gazeteci, basın kartı veya sürekli basın kartı almaya hak kazandı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı talepleri iletti

Basın Kartları Komisyonu Üyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, meslektaşlarının taleplerini ve yaşadıkları sıkıntıları paylaştı.

Başkan Gappi, özellikle geçmişe dönük eserlerin sisteme yüklenmesinde karşılaşılan zorluklara dikkat çekerek yönetmeliklerde değişiklik yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Ayrıca basın kartının kullanım alanının sınırlı olduğunu belirten Gappi, kartın işlevselliğinin ve mesleki itibarının artırılması için bazı çalışmalar yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Son Mühür Gazetesi yine listede yer aldı

Toplantı sonrası hak kazanan meslektaşlar tebrik edildi. Son Mühür Gazetesi muhabiri Merve Turan da basın kartı almaya hak kazanan isimler arasında yer aldı.

Basın kartları, üretim sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerine İletişim Başkanlığı’nın Bölge Müdürlükleri aracılığıyla teslim edilecek.