Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin (İzBB) en büyük şirketlerinden İZENERJİ A.Ş.’de çalışan binlerce işçiyi yakından ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) krizlerine bir yenisi daha eklendi. İşçilerin çocuklarının okul giderlerine katkı sunması amacıyla sözleşmeye eklenen eğitim yardımlarının, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesine rağmen hâlâ hesaplara yatırılmadığı öne sürüldü. Üstelik işçilerin sadece bu döneme ait değil, geçen yıldan da sarkan alacakları olduğu belirtildi.

Arif Yıldız'dan tepki

İZENERJİ işçilerinin örgütlü olduğu DİSK Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube’nin eski başkanı Arif Yıldız, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla belediye yönetimine tepki gösterdi. Ödemelerin gecikmesini ironik bir dille eleştiren Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim paralarını alamadan okullar da kapandı. Geçen yıldan kalan ve hâlâ ödenmeyen eğitim paralarını, verilen onca emek ve mücadelenin ardından, büyük ihtimalle bu yılın eğitim paralarıyla birlikte ancak yaklaşık dört ay sonra alabileceğiz. İnşallah. Bu kadar çaba sarf edip kendinizi yormasaydınız arkadaşlar. Bakın ikisini bir alacağız.”

Eğitim bitti, yardım yok iddiası

Geciken ödemeler nedeniyle mağdur olan İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri ise duruma isyan etti. Eğitim yardımlarının, öğrencilerin dönem başındaki kitap, kırtasiye ve okul kıyafeti gibi temel masraflarını karşılaması amacıyla verildiğini hatırlatan işçiler, eğitim yılı bittikten aylar sonra yapılacak ödemelerin hiçbir yaraya merhem olmayacağını belirterek idareye tepki gösterdi. Geçmiş dönem alacaklarının dahi eritilemediği İZENERJİ'de, işçilerin gözü ve kulağı şimdi belediye yönetiminden gelecek ödeme takvimi açıklamasına çevrilmiş durumda.