8 Eylül’de Balçova’daki Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği’ne düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Polis Memuru Ömer Amilağ, kaldırıldığı hastanede günler süren yaşam mücadelesinin ardından şehit olmuştu. İzmir’de büyük üzüntü yaratan olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit polis ailesine mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polise Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm millete sabır diledi. Balçova’daki saldırının ardından şehit düşen Amilağ için çeşitli anma etkinlikleri düzenlenmiş, emniyet teşkilatı ve vatandaşlar taziye ziyaretlerinde bulunmuştu.

Aksaray’da iki jandarma şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde devriye aracına çarpan sivil araç sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir’in ailelerine de taziye dileklerini iletti.