Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), Kasım ayında çocuklar için hazırlanan müzikli oyun “Şekeronya”yı sahneye çıkaracak. Eğlence ile eğitimi buluşturan yapım, renkli atmosferiyle çocukların hayal dünyasını beslemeyi amaçlıyor.

Yaratıcı ekip ve sahne tasarımı

Müzikleri Murat Cem Orhan, librettosu Zeynep Ergüven imzasını taşıyan yapımın orkestra şefi ve müzik sorumlusu Ahmet Kahyaoğlu oldu. Rejiyi Barış Meydan üstlendi.

Dekor tasarımında Tayfun Çebi, kostüm tasarımında Sevtaç Demirer, ışık tasarımında İnan Sefer, koreografide ise Murat Ersoyluoğlu görev aldı.

Okuma sevgisi ve dostluk teması

Masal ülkesi Şekeronya’da geçen hikâye, Fırıldak, Zeytin ve Tombiş’in maceraları üzerinden okuma alışkanlığı ve öğrenme sevgisini merkeze alıyor.

Okuma bilmediği için Şekeronya’daki “Şenlik Şarkısı”na katılamayan Fırıldak, dostlarının ve büyücülerin yardımıyla okumayı öğrenerek bu büyülü dünyaya geri dönüyor. Oyun, kitapların, dostluğun ve bilginin değerini eğlenceli biçimde aktarıyor.

Oyuncu kadrosu

Zeytin: Şeniz Çimen / Bernis Danışman

Tombiş: Deren Eladağ / Egehan Öge

Fırıldak: Seda Yeleser / Melisa Özdemir

Karabaş: Mehmet Alp Özkazanç / Fırat Halavut

Kırmızı Başlıklı Kız: Beste Aslan / Başak Narin

Kurt: Başar Ünal / Soner Yıldırım

Horoz: Özlem Ateş Aksungur / Melisa Yenal

Büyücü: İpek Ceren Özcan / Berrin Temeloğlu

Sahne tarihleri ve bilet bilgisi

Oyun, 9, 10 ve 30 Kasım tarihlerinde Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’nde,

30 Kasım’da ise Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.

Biletler Bornova Kültür ve Sanat Merkezi gişesinden ve yetkili satış kanallarından temin edilebilecek.