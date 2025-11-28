Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü geniş kapsamlı bahis soruşturması nedeniyle iki haftadır duran 3. Lig 4. Grup heyecanı yarın yeniden başlayacak. Namağlup unvanını koruyan Karşıyaka, haftanın kritik karşılaşmasında Denizli İdmanyurdu ile karşılaşacak.

Maç Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanacak

Karşılaşma saat 19.00’da Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda başlayacak. Bilet fiyatları maraton tribün için 200 TL, kapalı tribün için 400 TL, VIP kategorisi için 750–1.250 TL ve deplasman tribünü için 260 TL olarak açıklandı.

Bahis soruşturması kadroları önemli ölçüde etkiledi

TFF’nin yürüttüğü soruşturma kapsamında, futbol ailesine yasak olmasına rağmen bahis oynadıkları tespit edilen 1024 profesyonel futbolcu PFDK’ya sevk edildi ve 45 gün ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezalarına çarptırıldı. Bu durum, hem Karşıyaka’nın hem Denizli İdmanyurdu’nun kadrolarını etkiledi.

Karşıyaka’da ilk 11 büyük ölçüde değişiyor

Karşıyaka’da teknik heyetin ilk 11’de sıklıkla görev verdiği Erol Zöngür, Erhan Öztürk, Mücahit Aslan, Tunay Meral, Harun Kaya, Hıdır Aytekin ve Yasin Uzunoğlu cezaları nedeniyle sahada olamayacak. Sarı kart cezalısı Berat Şahin de forma giyemeyecek.

Sezon başında aldığı cezanın azaltılması için Tahkim Kurulu’na başvuran forvet Ömer Faruk Sezgin’in durumu ise maç saatine kadar netleşmiş olacak.

Denizli İdmanyurdu’nda da eksikler dikkat çekiyor

Bahis soruşturmasından etkilenen ekiplerden biri olan Denizli İdmanyurdu’nda da Talha Aydemir, Mehmet Deveci, Arda Furkan Cirit, Burak Aktan, Mikail Efe Kartal, Alihan Vural ve Mehmet Berke Yanmaz forma giyemeyecek.

Zirve mücadelesinde kritik viraj

Bu sezon 10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan Karşıyaka, Ayvalıkgücü karşısında yaşadığı puan kaybıyla liderlikten ikinci sıraya gerilemişti. Ligdeki ilk sezonunu geçiren Denizli İdmanyurdu ise 20 puanla yarışın içinde kalmayı sürdürüyor.

Zorlu 90 dakika öncesi genel tablo

Her iki takım da ideal kadrolarından uzak olacak olsa da mücadele hem zirve yarışını hem de gruptaki dengeleri yakından etkileyecek. Eksiklere rağmen iki ekip de sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.