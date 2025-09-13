Son Mühür- Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan TFF 3. Lig 4. Grup ikinci hafta mücadelesinde, Altay kendi sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak sezonun ilk puanını aldı. Karşılaşma boyunca iki takım da gol pozisyonları üretse de, savunma hatları ve kaleciler gole izin vermedi. Bu sonuçla Altay, ligdeki puanını 1'e yükseltirken, Ayvalık temsilcisi ise 4 puana ulaşarak ligin üst sıralarındaki yerini korudu.

Maçın ilk bölümlerinde her iki ekip de kontrollü bir oyun sergiledi. Ayvalıkgücü Belediyespor, 12. dakikada Tugay'ın ceza sahası dışından çektiği şutla gole yaklaştı, ancak top az farkla auta gitti. Altay ise 22. dakikada Emre ile benzer bir pozisyon yakalasa da, onun şutu da çerçeveyi bulmadı. İlk yarının son anlarında, 45+1. dakikada Hüseyin'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Altay kalecisi Ulaş harika bir kurtarışla topu kornere çelerek devrenin 0-0 sona ermesini sağladı.

İkinci yarıda da gol sesi yok

İkinci yarıda da skor tabelası değişmedi. Her iki takım da galibiyet için baskı kurarken, kaleciler ve savunma oyuncuları maçın kaderini belirledi. 61. dakikada Ayvalıkgücü Belediyespor'dan Ata'nın şutunda, Altay kalecisi Ulaş bir kez daha gole izin vermedi.

Maçın son dakikaları büyük bir heyecana sahne oldu. 90+2. dakikada Mehmet Nur'un ortasında ceza sahası içinde uygun pozisyonda bulunan Onur Efe, topu göğsüyle kontrol etmek yerine kafayla arkadaşı Murat Uluç'a indirmeye çalıştı, ancak kaleci Kaan topa sahip oldu ve Altay adına önemli bir fırsat kaçtı. 90+4. dakikada ise Altay kalesinde oluşan büyük karambolde, İsa topu çizgi üzerinden çıkararak takımını mutlak bir golden kurtardı. Mücadelenin kalan dakikalarında da gol olmayınca karşılaşma başladığı gibi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.