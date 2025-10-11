Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 65 sanığın farklı suçlardan 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapsi istemiyle yargılandığı davaya 13 Ekim'de devam edilecek.

''Hukuken garantör olmadığımızı biliyoruz ama ahlaken kendimizi garantör görüyoruz'' mesajı veren Cemil Tugay'a dava öncesi seslerini duyurmak isteyen kooperatif mağdurları bu pazar günü sahaya inmeye hazırlanıyor.

Asılacak afişler hazır...



Kooperatif mağdurları adına yapılan açıklamada,

''Kentsel dönüşüm ve kooperatif mağduru 4 Kooperatif Yönetimi ve 1 Mağdur Kooperatifin Üyeleri olarak Dayatılan İyi Niyet Protokolleri ile TEKRAR MAĞDUR OLMAMAK İÇİN isteklerimizi sizlerin değerli katkıları ile basın bildirimiz okuyarak ve şantiyelerimize afişler asarak kamuoyuna duyuracağız . 3 farklı şantiyede gerçekleşecek eylemimizde kooperatif yönetimleri basın bildirilerini okuyacaktır.'' bilgisi paylaşıldı.

Mağdurlar ne mesaj verecek?



449 mağdur adına yapılacak eylemde verilecek mesajlar da belli oldu. Buna göre,

- Belediye resmi taraf olsun, sorumluluk alsın

- Kesin teslim tarihi ve inşaat takvimi istiyoruz

- Tekrar mağdur olmamak için denetim ve şeffaflık istiyoruz.

- Ayrılan üyenin parası TÜİK oranında geri verilsin'' çağrısında bulunacak.

Eylem alanları nereleri?

Gaziemir Yapı Kooperatif, Aktepe –Emrez 1. Etap

Tarih : 12.10.2025, Pazar

Saat : 11.00

Yer : Aktepe Mah. Altan Aydın Cad. No:53/1 Gaziemir, İzmir

İş Alemi Yapı Kooperatifi , Uzundere 3. Etap

Tarih : 12.10.2025, Pazar

Saat : 10.30

Yer : Uzundere Mahallesi Eski İzmir Caddesi Dış Kapı NO:749

UZUNDERE/KARABAĞLAR/İZMİR

İmece Yapı Kooperatif, Çiğli

Tarih : 12.10.2025, Pazar

Saat : 12.00

Yer : İzkent Mah. 1056/1 8846 no:32 Çiğli