Son Mühür/ Merve Turan - Ege Üniversitesi Senato Toplantısında, üniversitenin araştırma üniversiteleri ligindeki yükselişi kutlandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından açıklanan 2025 yılı Araştırma Üniversiteleri Performans Sıralamasında Ege Üniversitesi, geçen yıla göre bir basamak yükselerek 12’nci sıraya yerleşti. Senato üyeleri, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak başkanlığında bir araya gelerek elde edilen başarıyı pasta keserek kutladı.

“Araştırma üniversitesi vizyonu yükseköğretime yeni bir yön verdi”

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Budak, 2016’da başlatılan “Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma” programının, üniversitelerin tematik alanlarda güçlenmesine büyük katkı sağladığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu programla üniversitelerin araştırma ekseninde daha rekabetçi bir yapıya kavuşması amaçlandı. 2017’de belirlenen 10 araştırma ve 5 aday araştırma üniversitesi içinde yer aldık. O günden bugüne büyük bir dönüşüm sürecine girdik.”

“Sorunları birlikte belirledik, güçlü bir aile kültürü oluşturduk”

Göreve gelmesinin ardından üniversitenin tüm birimlerinde geniş kapsamlı değerlendirmeler yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Budak, “Rektörle Akşam Çayı” buluşmalarıyla 13 binden fazla akademik ve idari personelle bir araya geldiğini söyledi: “Belki bir çay sohbeti gibi görünüyordu ama aslında üniversitemizin geleceğini şekillendiren görüşlerin paylaşıldığı çok değerli toplantılardı. O buluşmalardan çıkan her not, bugün yürüttüğümüz dönüşüm çalışmalarının pusulası oldu.”

“Ege Üniversitesi Gelecek Şurası, dönüşümün dönüm noktasıydı”

Prof. Dr. Budak, 2018’de yaklaşık 1000 öğretim üyesinin katılımıyla düzenlenen Ege Üniversitesi Gelecek Şurasının, devlet üniversiteleri içinde bir ilk olduğunu vurguladı: “Bu şura, üniversitemizin eğitim anlayışına, araştırma kabiliyetine ve uluslararasılaşma vizyonuna yön veren önemli kararların temelini oluşturdu. Atama kriterlerinden proje seferberliğine, patent ticarileştirmeden araştırma koordinatörlüğünün kurulmasına kadar birçok radikal adım attık.”

Sayısal veriler başarıyı ortaya koydu

Prof. Dr. Budak, araştırma performansındaki artışın tüm göstergelere yansıdığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

2017’de 24,44 olan performans puanı, bugün %142 artışla 59,28 oldu.

Araştırma üniversitesi statüsünün kazanıldığı 2021’den bu yana toplam puan %52 arttı.

Araştırma kapasitesinde 2019’dan bu yana %170, araştırma statüsünden bu yana %73 artış kaydedildi.

Araştırma kalitesinde son bir yılda %53, 2019’dan bu yana %109 yükseliş sağlandı.

31 performans parametresinin 17’sinde yükseliş gerçekleşti.

“Bu başarı Ege Üniversitesi ailesinin başarısıdır”

Başarıyı sadece rakamlarla sınırlı görmediklerini vurgulayan Prof. Dr. Budak, şöyle konuştu: “Bu başarı, inancın, çabanın ve Ege Üniversitesi ailesinin topyekûn gayretinin ürünüdür. Üniversitemiz köklü geleneği ve güçlü hafızasıyla geleceğe daha kararlı ve iddialı adımlar atmaya devam edecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” Toplantının sonunda Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcısı ve Araştırma Koordinatörü Prof. Dr. İlkin Şengün ile ekibine teşekkür belgelerini takdim etti. Ardından senato üyeleri, üniversitenin araştırma başarısını pasta keserek kutladı.