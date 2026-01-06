Son Mühür/ Emine Kulak- Atakan Başpehlivan- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davanın dördüncü duruşması bugün görüldü.

“İhaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma” ile “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla tutuklu bulunan sanıklar arasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önceki dönem Başkanı Tunç Soyer ile önceki dönem CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da yer aldı.

Duruşma, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki mahkeme salonunda yapıldı ve 16 saat sürdü. Savcı mütalaasının açıklanması ve sanıklar ile müdafilerinin savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, dosyaya ilişkin ara kararını açıkladı.

Ara kararla birlikte bilirkişi kurulunun reddi talebinin reddine, tutuklu sanıklar İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önceki dönem başkanı Tunç Soyer ve İZBETON’un Eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya oy çokluğu ile tahliye oldu. Yurt dışı çıkış yasağının olmasına ve yeni bilirkişi raporunun yeniden yapılmasına karar verildi. Ancak diğer davalardan dolayı Soyer ve Kaya'nın tutukluluk hali devam edecek.

Duruşmanın görüleceği diğer tarih 26 Mart 2026 tarihinde gerçekleşecek.