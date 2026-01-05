Son Mühür/ Emine Kulak- Atakan Başpehlivan- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında kritik bir aşamaya gelindi.

Aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önceki dönem Başkanı Tunç Soyer, İZBETON’un Eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile CHP İzmir İl’in önceki dönem Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu tutuklu sanıkların yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında, SEGBİS talepleri ve mahkeme heyetinin oluşumuna ilişkin itirazlar gündeme gelirken, Örnekköy III. Etap İş Dünyası Yapı Kooperatifi’nin şikayetini geri çekmesi duruşmaya damga vurdu.

Tartışmaların ardından duruşmada iddia makamı mütalaasını açıkladı. Savcı bilirkişi kurulunun reddi talebinin reddine, tutuklu sanıklar ile adli kontrol altındaki isimler hakkında mevcut tedbirlerin devamını istedi.

SOYER SAVUNMASINDA SOKRATES’İ HATIRLATTI: “HAKİKAT KAYA GİBİ DURUR”

Sanıkların ve müdafi avukatlarının savunmalarının alındı. İlk önce İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önceki dönem başkanı tutuklu Tunç Soyer savunmasını yaptı. Soyer, hukuğun, vicdanın ve hakikatin önemine değinerek, Sokrates örneğini verdi: “Suçsuz olduğumu bilmenin gücüyle dimdik ayaktayız. Hakikat; kaya gibi, dağ gibi durur. Yel esse, depremler sarsa da yıkılamaz.” Ayrıca, adaletin sağlanmasının toplumsal düzen ve vicdan açısından önemini vurguladı.

AV. SOYER: ARTIK İSYAN EDİYORUM

Tunç Soyer’in kızı Avukat Defne Soyer, “ Artık isyan ediyorum. Bu zülüm son bulsun. Biz 180 gündür ne konuşuyoruz. Biz burada dolandırıcılığı konuşmuyoruz. 30 sayfalık bir rapor için biz 3.5 ay ne bekledik. Bilirkişiler 2024 yılında kamu zararı tespiti yapmış. Burada 2 tane absürtlük göze çarpıyor. Nasıl, nereden tutsak elde kalıyor. Bu durumda meclis üyeleri zarara ortak mı sayılacak? Suç yok ama Tunç Soyer 6 aydır tutuklu. Bu hukuksuzluk artık son bulmalı” dedi.

KAYA: ARZU HANIM BU İŞİN SENARİSTİDİR

Savunmasında Arzu Özçelik’i hedef alan İZBETON’un Eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, “ Aynı şeyleri duymaktan yoruldunuz. Ben de aynı şeyleri söylemekten yoruldum. Finalde siz bizi nitelikli dolandırıcılıkla yargılanıyoruz. Menafaat olmadığını savcılık yazmış. Zarar meselesi bir ihtimal olarak bile yok. Kaygı büyüyor. Ben mahkemeye karşı ön yargılı olmak istemiyorum. Son Bilirkişi raporu bile bizimle ilgili bir şey çıkaramamış. Bizim çaresizliğimiz artık görülsün. Böyle bir düzen olabilir mi? Arzu hanım bu işin senaristidir. Kızamıyorum bile artık. Sadece acıyorum. Bu dosya Arzu Hanım’ın yalanların üzerine inşa edildi. Bu hanımefendi ile ilgili bir işlem yapmayacak mısınız? Size karşı bir kaygısı yok. Herkes kendine göre bir niyetle bu işi durdurdu” diye konuştu.

Kaya’nın savunması yarıda kaldı. Mahkeme Başkanı Sedat Yılmaz'ın tansiyonunun yükselmesi üzerine mahkemeye ara verildi.