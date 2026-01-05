Son Mühür/ Emine Kulak- Atakan Başpehlivan- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında kritik bir aşamaya gelindi. Aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önceki dönem Başkanı Tunç Soyer, İZBETON’un Eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile CHP İzmir İl’in önceki dönem Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu tutuklu sanıkların yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında, SEGBİS talepleri ve mahkeme heyetinin oluşumuna ilişkin itirazlar gündeme gelirken, Örnekköy III. Etap İş Dünyası Yapı Kooperatifi’nin şikayetini geri çekmesi duruşmaya damga vurdu.

SAVCI MÜTAALASINI AÇIKLADI

Tartışmaların ardından duruşmada iddia makamı mütalaasını açıkladı. Savcı, "Sanık savunmalarının ve tanık ifadelerine bir diyeceğimiz yoktur. Bilirkişi üyelerinin kamu personeli olmasında bir kusur bulunmamıştır. Bu nedenle bilirkişi raporunun reddi talebinin reddine. Bilirkişi kurulunun reddi talebinin reddine, yeniden kurulacak bilirkişi kurulunun reddine, gelmeyen tanık ve dosyalarının sorulmasına, Sanık Yunus Tosun hakkında yakalama kararının çıkarılmasına, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın duruşmaya dahilinin kabulüne, İZBETO AŞ'den bilgi istenmesine, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, adli kontrol durumunda olan sanıkların durumunun devamını istedi.