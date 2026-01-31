Son Mühür / Seçil Ünlü- İzmir’in gözde turizm ilçelerinden Dikili’de belediyeye ait taşınmazlar için kritik bir ihale süreci başlıyor. Çandarlı’dan Kabakum’a, İsmetpaşa’dan Gazipaşa’ya uzanan geniş bir hatta yer alan 14 dükkan, büfe ve kahvehanelerin 5 ve 10 yıllığına kiraya verilmek üzere açık artırmayla ihaleye çıkarılacağı duyuruldu. Hürriyet Meydanı, Vali Şentürk Caddesi, Adnan Menderes Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi gibi ilçenin en işlek noktalarındaki taşınmazlar, 12 Şubat 2026 Perşembe günü Encümen huzurunda tek tek açık artırmaya sunulacak. İhaleler, Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda sabah saat 10.00’dan itibaren başlayacak.

Aylık bedelleri de dikkati çekti

İhalede belirlenen aylık muhammen kiralar 2 bin 300 TL’den başlayıp 32 bin TL’ye kadar çıkıyor. Özellikle İsmetpaşa Mahallesi’nde 10 metrekarelik dükkanlar için belirlenen 24 bin, 30 bin ve 32 bin TL’lik bedeller dikkatleri çekti. Çandarlı’da meydan ve ana caddelerdeki dükkanlar ile yeşil alan içindeki büfeler de yatırımcıların radarında. Kahvehaneler ise Deliktaş ve Kabakum mahallelerinde.

10 ila 5 yıl arasında kiralanacak

Taşınmazların büyük bölümü 10 yıllık kiralama süresiyle ihaleye çıkarılırken, bazı dükkanlar için süre 5 yıl olarak belirlendi. İhaleler açık teklif (artırma) usulüyle yapılacak; son sözü en yüksek teklifi veren söyleyecek. İhaleye katılmak isteyenler için geçici teminat bedelleri 8 bin 280 TL ile 115 bin 200 TL arasında değişiyor. Kesin teminat ise ihale bedeli üzerinden yüzde 6 olarak uygulanacak. İhale şartnameleri belediyeden ücret karşılığında temin edilebilecek.

Talipli çıkmazsa ikinci tarih de hazır

Belediye, ihalelere katılım olmaması halinde aynı taşınmazlar için 19 Şubat 2026 tarihinde, aynı saat ve şartlarla yeniden ihaleye çıkılacağını duyurdu. Ayrıca Encümen Komisyonu’nun ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu da ilan metninde özellikle yer aldı.