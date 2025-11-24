İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ’de yürütülen yolsuzluk soruşturmasının “iş makinesi ve araç kiralama hizmet alımı” ayağında hazırlanan iddianame kapsamında 56 sanık bugün hakim karşısına çıkıyor. Sanıklar arasında eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da yer alıyor.

Soruşturma 157 kişilik gözaltı kararıyla başlamıştı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İZBETON’da taşeron şirketler üzerinden usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatmıştı.

1 Temmuz'da 157 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu 139 şüpheli gözaltına alındı.

Soyer ve Aslanoğlu’nun da adının geçtiği üç ayrı iddianame hazırlandı

Emniyet ve adliyedeki işlemler sonrası bazı şüpheliler tutuklandı, bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sürecinin ardından Soyer ve Aslanoğlu’nun da yer aldığı isimler hakkında kooperatif dosyası dahil olmak üzere 3 farklı iddianame düzenlendi. Bu iddianamelerde;

Asfalt kaplama, yol ve inşaat bakım-onarım ihaleleri,

İş makinesi ve araç kiralama hizmet alımları,

Kooperatif üzerinden yürütülen işlemler üzerine yolsuzluk suçlamaları yer aldı.

Heval Savaş Kaya üç iddianamede de sanık olarak yer alıyor.

‘İş makinesi ve araç kiralama’ dosyasında 56 sanık

Soruşturmanın bu ayağında, “edimin ifasına fesat karıştırma” suçunu zincirleme şekilde işledikleri iddiasıyla aralarında Kaya’nın da bulunduğu 56 kişi hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Dosya, İzmir 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mahkeme sanıklar için tahliye kararı verdi

İddianamenin kabulüyle birlikte mahkeme tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Ancak Heval Savaş Kaya, kooperatif dosyasında tutuklu olduğu için bu dosyadan serbest bırakılmadı.

Duruşma Aliağa’da yapılacak

Tutuksuz sanıklar bugün İzmir 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. Duruşma, Aliağa Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi içerisindeki duruşma salonunda görülecek.

Duruşmaya, tutuksuz sanıklarla birlikte kooperatif davasından tutuklu bulunan Heval Savaş Kaya’nın da SEGBİS ya da fiziki olarak katılması, ayrıca siyasi parti temsilcilerinin de salonda bulunması bekleniyor.