Son Mühür/ Beste Temel - Millet Mekteplerinin mimarı ve Atatürk’ün Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Konak’ta düzenlenen “Bir Devrim Neferi: Mustafa Necati” adlı panelde anıldı. Etkinlik, Altay Spor Eğitim Vakfı, Eğitim İş İzmir 1 Nolu Şubesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği İzmir Şubesi iş birliğiyle, Konak Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Panelde Mustafa Necati’nin eğitim politikalarındaki öncü rolü, çok yönlü kişiliği ve Cumhuriyet aydınlanmasına yaptığı katkılar kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Geniş katılımlı etkinlik

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Gazeteci-Yazar Işık Kansu, Altay Tarihi Araştırmacısı Tanıl Adalı, Konak Belediyesi Meclis Üyesi ve Mustafa Necati’nin ikinci kuşak yeğeni Işık Doğusoy, Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Eğitim İş İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Şen, YKKED Genel Başkanı Kemal Kocabaş, YKKED İzmir Şube Başkanı Özgün Utku, Altay Spor Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Oğuz, çeşitli sivil toplum temsilcileri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

“35 yıla sığan bir yaşam panelle anlatılamaz”

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği İzmir Şube Başkanı Özgün Utku, panelin açılış konuşmasında Mustafa Necati’nin çok yönlü ve üretken kişiliğine dikkat çekerek şunları söyledi: “35 yıla sığan yaşam öyküsünü bir panelle anlatmak neredeyse imkânsız. Gittiği her şehirde futbol kulübü kurmuş, gazete veya dergi çıkarmış, gençleri bir araya getirerek milli mücadeleyi anlatmış. Mustafa Necati, ölümüyle Atatürk’ün hüngür hüngür ağladığı bir isimdir.”

“Eğitime ihtiyacı olan çok çocuk ve kadın var”

Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Nuran Duman, Konak’ta yürütülen eğitim çalışmalarından bahsederek şu ifadeleri kullandı:

“Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu, yerel yönetimlerin eğitimde üstlenmesi gereken sorumlulukların farkında. Konak’ta özellikle dezavantajlı mahallelere ulaşmaya çalışıyoruz. Eğitime ihtiyacı olan çok sayıda çocuk ve kadın var. Belediye olarak tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.”

“Sadece bir eğitimci değil, büyük bir devlet adamıydı”

Altay Spor Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Oğuz, Mustafa Necati’nin Altay’ın kurucuları arasında yer aldığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Mustafa Necati yalnızca bir eğitimci değil; büyük bir devlet adamı, hukukçu, spor insanı ve vatanperverdi. Atatürk’ün en önemli yol arkadaşlarından biri oldu.”

“Çok büyük bir devrimci ve eğitimci”

Eğitim İş 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Şen, salondaki öğretmenlerin gününü kutlayarak, “Mustafa Necati çok büyük bir devrimci ve eğitimciydi. 35 yıllık kısa ömründe Harf Devrimi’nden Millet Mekteplerine kadar çok büyük işlere imza attı” dedi.

Mustafa Necati’nin eğitime katkıları masaya yatırıldı

Moderatörlüğünü Işık Doğusoy’un üstlendiği panelde konuşmacılar Mustafa Necati’nin eğitim felsefesi, halk eğitimi seferberliği, kurumlaşma çalışmaları ve Cumhuriyet’in kuruluş dönemindeki etkisini aktardı.

Doğusoy, panelin amacını şu sözlerle ifade etti:

“Amacımız, eğitim politikalarının mimarlarından biri olan büyük amcam Mustafa Necati’nin vizyonunu, ilkelerini ve bıraktığı değerleri yeniden hatırlamak ve günümüzle bağ kurmaktır.”

“Onu konuşmak Cumhuriyet’i konuşmaktır”

Altay Tarihi Araştırmacısı Tanıl Adalı, Mustafa Necati’nin İzmir’deki yaşamından milli mücadeledeki rolüne kadar pek çok başlıkta bilgiler vererek, “Onu konuşmak Cumhuriyet’i konuşmaktır. Kısa ömründe yapılabilecek her şeyi yaptı” dedi.

“İki gün odasından çıkmadı”

Gazeteci-Yazar Işık Kansu, dedesi Nafi Atuf Kansu’nun Mustafa Necati ile olan yol arkadaşlığını belge ve fotoğraflarla anlattı. Kansu, dedesinin Necati’nin ölümünden duyduğu derin acıyı aktararak, “Dedem, Mustafa Necati’nin vefatından sonra iki gün boyunca kimseyle konuşmadı, ne yedi ne içti” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyet’in temeli eğitimdir”

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, günümüz eğitim sorunlarına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:“Cumhuriyet'in temeli eğitimdir. Eğitimle yurttaş bilinci oluşur. Bugün okullar tarikat ve cemaatlerin etkisi altında. Mustafa Necati ‘Memlekette mektep bulamayan bir çocuk bırakmayacağız’ diyordu. Eğitimin tüm çocuklara eşit ulaşması gerekir.” Programın sonunda Gazeteci-Yazar Işık Kansu, okurları için kitaplarını imzaladı.