Son Mühür/ Merve Turan - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Bornova’daki sosyal belediyecilik uygulamalarını yerinde inceleyerek projelerin özellikle kadınlar üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Kent Market, Kent Lokantası, Kent Kasap ve Kent Bostanları gibi uygulamaların dar gelirli yurttaşların yaşamını kolaylaştırdığı ifade edildi.

“Kadın emeği görünür oldukça toplum güçlenir”

Ziyaret sırasında yurttaşlar ve kadınlarla sohbet eden Asu Kaya, geçim sıkıntısı altında mücadele eden kadınların yükünü hafifletecek politikaların öncelikli olduğunu belirtti. Kaya, kadın emeği ve dayanışmasının toplumsal dönüşümde önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Eşki: “Bu bir yardım değil, hak temelli anlayış”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sosyal belediyecilik anlayışlarının yardım odaklı olmadığını, adil yaşam hakkını esas aldığını ifade etti. Kent Bostanları’nda üretim yapan kadınlarla bir araya gelen Eşki, Bornova’da kadınların üretimde, istihdamda ve karar alma süreçlerinde daha güçlü yer almasını hedefleyen projelerin süreceğini söyledi.

“Bornova modeli umut veriyor”

CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen ise Bornova’da yürütülen uygulamaların kadın odaklı yerel politikalar açısından güçlü bir örnek oluşturduğunu dile getirdi. Ösen, bu yaklaşımın sosyal belediyeciliğin sahadaki somut karşılığı olduğunu ve birçok kent için umut verdiğini kaydetti.

Projeler sahada değerlendirildi

Ziyaret programı, Abide-i Hürriyet Meydanı ile başladı. Ardından Kızılay Mahallesi Kent Kasap ve Kent Lokantası, Bornova Merkez Kent Market, EVKA-4 ve Pınarbaşı Kent Bostanları ile Belediye Fidanlığı gezildi. Bostanlarda üretim yapan kadınlarla görüşülerek projelerin etkileri yerinde değerlendirildi.

Program, CHP Bornova İlçe Başkanlığı ziyareti ve partililerle yapılan buluşma ile sona erdi.