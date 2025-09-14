Son Mühür/ Begüm Mol- EuroBasket'te tarihi bir başarıya imza atan A Milli Erkek Basketbol Takımı, şampiyonluk için parkeye çıkıyor. Millilerimizin Almanya ile oynayacağı final maçı, Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle kurulacak dev ekranlarda sporseverlerle buluşacak. Bu sayede, "12 Dev Adam"ın tarihi mücadelesi, binlerce İzmirlinin tek yürek olduğu bir atmosferde izlenebilecek.

Güzelyalı ve Gündoğdu Meydanı final arenasına dönüşüyor

İzmir'deki basketbol tutkunları, bu önemli maçı iki farklı noktada canlı olarak izleme fırsatı bulacak. Konak Belediyesi, yarı final karşılaşmasında olduğu gibi, bu kez de final coşkusunu Güzelyalı Denizatı Parkı'na kuracağı dev ekranla yaşatacak. Aynı zamanda, İzmir Büyükşehir Belediyesi de Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda dev bir ekran kurarak final heyecanını tüm kente yaymayı hedefliyor. Her iki meydan da Pazar günü (bugün) saat 21.00'de başlayacak maç için dev bir açık hava arenasına dönüşecek.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, tüm İzmirlileri bu tarihi maçı izlemek üzere dev ekranların başına davet etti. Başkan Mutlu, yaptığı açıklamada, "A Milli Erkek Basketbol Takımımız tarih yazmak için sahaya çıkıyor. Tüm komşularımızı bu büyük heyecanı ve gururu dev ekran başında hep birlikte yaşamaya davet ediyorum" dedi.

Şampiyonluk yolu ve tarihi fırsat

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket'teki başarılı performansı, tüm ülkede büyük bir heyecan dalgası yarattı. Zorlu rakipleri eleyerek finale yükselen millilerimiz, uzun bir aradan sonra yeniden Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek. Bu tarihi maç, yalnızca spor camiası için değil, tüm Türkiye için büyük bir anlam taşıyor. İzmir'de kurulacak bu dev ekranlar, sporseverlere milli takımlarına olan desteklerini gösterme ve bu unutulmaz anlara tanıklık etme fırsatı sunacak. Final heyecanının doruklara çıkması beklenen maç için Güzelyalı ve Gündoğdu Meydanı, binlerce basketbol tutkununu ağırlayacak.