Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka’daki Haydar İnanır Spor Tesisi’nin açılış töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ankara’da yapacağı temaslar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Tugay, İZBAN’da yaşanan toplu iş sözleşmesi sürecine dair de dikkatleri çeken mesajlar verdi.

Ankara ziyaretinin detaylarını anlattı

Ankara’ya yapacağı ziyarette bakanlık düzeyinde herhangi bir temasta bulunup bulunmayacağının sorulması üzerine Tugay, “Hayır, bu anlatılanlar ziyaretle ilgili değil. Sadece Sağlıklı Kentler Birliği için, Çankaya Belediyesi ev sahipliğinde bir sempozyum olacak. Ona katılacağım ve genel başkanımıza bir nezaket ziyareti olacak” ifadelerini kullandı.

‘Özel olarak rica ettim…’

İZBAN’da yaşanan grev süreci ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Tugay, anlaşmaya çok yakın olunduğunun altını çizdi. Tugay, “İZBAN belediyenin değil. Devlet Demiryolları ile ortaklıkla, özel bir şirket gibi yönetiliyor. TİS sürecinin sıkıntılı geçtiğini görünce hukukçu arkadaşlarımızdan özel olarak rica ettim. Dün sorduğumda anlaşmaya çok yakınız dediler. Grev beklemiyoruz. Onlar da metro asgari düzeyinde bir anlaşma sağlanacağını ifade ettiler” mesajı verdi.

İZBAN düşüncesini tekrarladı: Çift başlılıkla yönetilmemeli

İZBAN’daki TCDD ve Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığı konusunda Başkan Tugay, daha önce de yaptığı açıklamalarda ortaklığın giderilmesi noktasında çağrı yapmıştı. Konuyla ilgili herhangi bir gelişme olup olmadığının sorulması üzerine de Tugay, şu açıklamayı yaptı: “Bu konuda arka planda görüşmeler devam ediyor. Raporlar hazırlandı, değerlendirmeler yapıldı. Henüz net bir şey söyleyemiyorum. İZBAN çift başlı yönetilmemeli. TİS sürecinde olduğu gibi sıkıntılı konular oluyor. Devlet Demiryolları’nda raylar onlara ait, istasyon mülkiyetleri de onlara ait. Biz sadece yüzde elli ortaklıkla işletmeci pozisyonundayız. Bu durum bazı problemlerin giderilmesini engelliyor. Bu görüşümü başkanlığa geldiğimden beri dile getiriyorum. Sonuçta İZBAN yerinde kalacak; kim işletirse işletsin hizmet etmeye devam edecek. Bir banliyö sistemidir. Türkiye’deki benzerlerinin tamamı TCDD tarafından işletiliyor. Doğrusu da büyük ihtimalle TCDD’nin işletmesi. Uzlaşmaya varabilirsek bir sonuca gidecek.”