Son Mühür- İzmir’de toplu ulaşımın omurgasını oluşturan ulaşım araçlarından İZBAN hattında yeni ücret tarifesi uygulanmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD ortaklığında işletilen banliyö hattında yapılan son düzenlemeyle birlikte bugün itibariyle (1 Kasım 2025) bilet fiyatlarına ortalama yüzde 20 oranında artış yapıldı.

Yeni tarifeye göre tam bilet 30 TL, öğretmen bileti 20 TL, 60 yaş bileti 25 TL, öğrenci bileti ise 15 TL oldu.

Kilometre başı ücret ortalama iki katına çıktı

Zam oranı yalnızca ilk biniş ücretlerinde değil, kilometre başına alınan ek ücretlerde de dikkat çekici düzeyde arttı. Önceden kilometre başına 0,76 TL olan ücret, yeni düzenlemeyle 1,86 TL’ye çıkarıldı. Bu oran farklı indirimli gruplar için de güncellendi:

Öğrenciler için kilometre başı 1,18 TL

Öğretmenler için 0,92 TL

60 yaş indirimi uygulanan biletlerde 1,16 TL

Aliağa-Selçuk hattı 246 TL oldu

Kent hattının en uzun güzergahı olan Aliağa-Selçuk arasında seyahat eden bir yolcunun ödeyeceği tutar, yapılan artışla beraber 115,9 TL’den 246,75 TL’ye yükseldi.