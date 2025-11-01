Son Mühür- Buca Belediyesi’nin Kasım ayı olağan meclis toplantısı 4 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek. Meclisin gündeminde dikkat çeken birçok madde yer alıyor.

Toplantıda görüşülecek konular arasında, Buca’nın çeşitli mahallelerinde yer alan taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) satışı ve borçlara mahsup edilmesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak araç ve taşınmaz devirleri, yeni komisyonların kurulması ve sosyal hizmetlerin dijital sisteme taşınması gibi başlıklar bulunuyor.

Gündem maddeleri arasında öne çıkanlar şöyle:

TİCARİ ALAN DÜZENLEMESİ

Buca’nın Adatepe Mahallesi’nde bulunan 7672 ada 2 parselin, Yahya Kemal Beyatlı Caddesi’nde “ticaret teşekkül etmiş alan” olarak belirlenmesi planlanıyor.

ESHOT’TAN ARAÇ DEVRİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü’ne ait bir adet BMC Procity marka otobüsün, hizmetlerde kullanılmak üzere Buca Belediyesi’ne bedelsiz devri görüşülecek.

EKMEK BÜFESİ UYGULAMASI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanındaki bazı bölgelerde 10 yıllığına kiralanacak “ekmek büfesi” yerlerinin ihale edilmesi planlanıyor. Halkın uygun fiyatlı ekmeğe erişiminin sağlanması hedefleniyor.

SGK’YA TAŞINMAZ SATIŞI

Buca Belediyesi mülkiyetindeki taşınmazların, belediye şirketinin borçlarına karşılık Sosyal Güvenlik Kurumu’na devri gündemde. Bu taşınmazların arasında Buca Koop, Kuruçeşme, Laleli, Tınaztepe, Kaynaklar, Kocatepe, Dumlupınar ve İnönü mahallelerinde yer alan konut, hizmet alanı ve akaryakıt istasyonu nitelikli parseller bulunuyor.