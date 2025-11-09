Son Mühür / Atakan Başpehlivan Kongrenin başlangıç konuşmasını gerçekleştiren ve salona İzmir’in dört bir tarafından insanların geldiğini vurgulayan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, tarihi değiştirmek için birlik ve beraberlik içinde olacaklarının altını çizdi.

Ülkü Doğan: Tek bayrak değil, Türk bayrağı

Kürsüden gerçekleştirdiği konuşmasında kentin dört bir yanında partililerin kongre salonuna akın ettiğini kaydeden İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, “İzmir burada. İzmir’in dört bir köşesinden geldiler Kınık’tan, Bergama’dan, Dikili’den geldiler, kısacası İzmir’in her yerinden kongremize geldiler.

Bu salonda Mustafa Kemal Atatürk’ü kurucu önder olarak gören, tek bayrak değil Türk bayrağı diyen insanlar var. Bu insanların tek hedefi İzmir’den tüm Türkiye’ye yayılacak iktidar ateşini yakmaktır.” dedi.

“İzmir’de 9 Eylül’de biz bütün hainleri denize döktük sanıyorduk, yanılmışız”

Son olarak kongrenin hayırlı uğurlu olmasını dileyen Başkan Doğan, şu ifadeleri kullandı: ”İzmir’de 9 Eylül’de biz bütün hainleri denize döktük sanıyorduk, yanılmışız. Bu salonu dolduran güzel insanlar aynı azim ve kararlılıkla mücadele etmeye hazırdır. Yolumuz ve liderimiz bellidir.

Biz tarihi değiştirmek için birlik olacağız, beraber olacağız. Birimiz düştüğünde diğeri elini uzatacak. Dilsiz şeytan olmayacağız mazlumun yanında olacağız ve muhakkak ki başaracağız. Kongremiz hayırlı olsun Ne Mutlu Türk’üm diyene.”