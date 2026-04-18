Son Mühür / Atakan Başpehlivan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, Kültürpark’ta gerçekleşen İzmir Kitap Fuarı’nda, kentteki kitapseverlerle buluşacaklarını açıklayarak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Ülkü Doğan: İzmirli kitapseverlerle buluşuyoruz

İzmir Kitap Fuarı’na katılmaktaki temel amaçlarının çocuklara kitap sevgisini kazandırmak olarak açıklayan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, “İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı olarak 17–26 Nisan tarihleri arasında İzmir Kitap Fuarı’nda standımızla İzmirli kitapseverlerle buluşuyoruz. Kitap fuarına katılma kararı aldığımızda temel hedefimiz; çocuklarımıza okuma sevgisini kazandırmak, kitabın zenginleştiren dünyasını çocuklarımızla buluşturmak ve eğitimin hayati önemine güçlü bir vurgu yapmaktı.

Ne yazık ki geçtiğimiz günlerde peş peşe yaşanan acı okul saldırıları, bizlere bir gerçeği bir kez daha hatırlattı: Eğitim sadece akademik başarıdan ibaret değildir. Eğitim; çocuklarımızı hayata hazırlayan, onları doğruyla yanlışı ayırt edebilen bireyler haline getiren en güçlü temeldir. Son 25 yılda çocuklarımız; dijital dünyanın kontrolsüz etkileri, siber zorbalık, akran zorbalığı gibi ciddi sorunlarla çoğu zaman yalnız bırakılmıştır. Bunun yanında eğitim sistemindeki eksiklikler, yapısal sorunlar, okul güvenliğinin yeterince sağlanamaması ve suç yaşının giderek düşmesi, hepimizin üzerinde düşünmesi gereken çok önemli meselelerdir.” dedi.

“Okuyan bir çocuk; düşünen, sorgulayan, empati kurabilen ve şiddetten uzak duran bir birey olarak yetişir”

Son olarak, geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş’ta yaşanan acı olayla ilgili de değerlendirmelerde bulunan İYİ Partili Doğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: İşte tam da bu nedenle kitaplar; çocuklarımız için sadece bir bilgi kaynağı değil, aynı zamanda bir sığınak, bir rehber ve bir yol arkadaşıdır.

Okuyan bir çocuk; düşünen, sorgulayan, empati kurabilen ve şiddetten uzak duran bir birey olarak yetişir. Bu vesileyle Kahramanmaraş’ta yaşanan menfur saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimizi rahmetle anıyor, ailelerine sabır diliyoruz. Unutmamalıyız ki; Kitapla büyüyen bir nesil, sadece bilgili değil, aynı zamanda vicdanlı ve güçlü bir geleceğin en sağlam teminatıdır.”