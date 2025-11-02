Son Mühür- İYİ Parti'de 14 Mayıs 2023 seçimleri sonrası başlayan yaprak dökümü 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrası da hız kesmemişti.

Aralarında Ümit Özlale, Adnan Beker, Ümit Dikbayır ve Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu gibi isimlerin CHP'ye, Kürşad Zorlu'nun AK Parti'ye katıldığı süreç İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da gündemindeydi.

Partisinin Eskişehir il kongresine katılan Dervişoğlu burada yaptığı konuşmada isim vermeden partisinden ayrılarak başka partilere gidenlere sert sözlerle yüklendi.

''Başta ben olmak üzere bu partiden ayrılmak isteyen bir tek kişiye bile kararını değiştirmesi noktasında tek bir kelam sarf etmedim.'' diyen Müsavat Dervişoğlu,

''Çünkü ben siyasetin gidenlerle değil kalanlarla yapılacağına tecrübeyle sınamış birisiyim'' dedi.



Demokrasilerde bedeli millet ödetir...



Kongreye katılanlara değerli dava arkadaşlarım diye seslenen Dervişoğlu,

''Buradan bir kişiyi kaybedersem sabahlara kadar uykusuz kalırım ama gidenler gittiği yere kadar gitsinler ve gidenler cehennemin dibine kadar yolları var. Siyasi cennete gittikleri kanaatini de taşımıyorum, elbette ki ödeyecekleri bir bedel var demokrasilerde bu bedelleri millet ödetir.'' mesajı verdi.

