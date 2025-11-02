Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyetinin geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sürecin “yeni bir aşamaya” geçtiğini açıkladı.

Uçum, X hesabından yaptığı açıklamada, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun, yürüttüğü dinleme faaliyetleri kapsamında İmralı’da bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’ı da dinleyebileceğini belirtti.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulmuş Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun dinleme faaliyetini tamamlamadan önce İmralı’da Öcalan’ı dinlemesi bekleniyor” diyen Uçum, sürecin devlet politikası haline geldiğini vurguladı.

“Geçiş süreci raporu” gündemde

Uçum, Komisyonun hazırlayacağı **“geçiş süreci hukuku raporu”**nun yanı sıra, demokrasinin geliştirilmesi konusuna odaklanacak ikinci bir raporun da gündemde olduğunu ifade etti.

“Komisyon demokrasi raporunu geçiş süreci raporundan ayrı hazırlayabilir veya iki bölümden oluşan tek bir rapor ortaya koyabilir. Ancak bu raporun ortaya çıkmaması bir eksiklik olur,” dedi.

Uçum’a göre TBMM’de temsil gücü yüzde 90’ın üzerinde olan Komisyonun, Türkiye’nin demokratikleşme süreci açısından “tarihsel bir fırsat”ı değerlendirmesi bekleniyor.

“Terörsüz Türkiye bir başlangıçtır”

Açıklamasında “Terörsüz Türkiye bir sonuç değil, başlangıçtır” ifadesini kullanan Uçum, terörsüz bir döneme geçişle birlikte Türkiye ve bölge için yeni bir sayfa açılacağını belirtti.

“Bu dönemin başlamasına Komisyonun yazacağı raporların ciddi katkı sağlayacağına kuşku yok. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın dediği gibi: ‘Milletimizin ödediği bedellerin boşa gitmediği, barış ve kardeşliğin egemen olduğu bir dönemi mutlaka başlatacağız.’” dedi.

İmralı heyeti görüşmesi “süreci olgunlaştırdı”

Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 30 Ekim 2025’te İmralı Heyeti’ni yeniden kabul etmesinin “geçiş sürecini olgunlaştıran ve sona yaklaştıran” bir adım olduğunu söyledi.

Uçum, Erdoğan’ın görüşme sonrası yaptığı açıklamayı hatırlatarak, “Kendileriyle son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz” sözlerinin yeni aşamanın işareti olduğunu vurguladı.

Süreç devlet politikası haline geldi

Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin girişimleriyle başlatılan sürecin “artık bir devlet politikası haline geldiğini” belirterek, bundan sonraki adımların TBMM’deki Komisyon raporlarıyla şekilleneceğini söyledi.

Uçum’un açıklamaları, hem Meclis’teki Komisyon’un rolünü hem de İmralı bağlantısının yeniden gündeme gelmesini kamuoyunda tartışmaya açtı.