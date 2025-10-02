Son Mühür- CHP, TİP ve Emek Partisi'nin protesto ederek katılmadığı Meclis açılış töreninde yer alan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sohbet toplantısında yer almıştı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da yer aldığı kalabalık grubun içinde İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun da yer alması sosyal medyada İYİ Parti ve iktidar arasında diyalog mu kuruluyor sorularını beraberinde getirmişti.



Birbirimize geçmiş olsun dedik!



20 Ağustos'ta ciddi bir sağlık problemi nedeniyle bıçak altına yatan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu,

“Biz ameliyat olurken her tarafa haber vermiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da bilgisi yokmuş. Durumumdan haberdar olmadığı için bana geçmiş olsun demek istemiş. Meclis Başkanı’nın Genel Kurul salonunun arkasındaki odasında bütün siyasi partiler, onlarca yüzlerce milletvekilinin arasında birbirimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.'' mesajı verdi.

Buna zirve demek...



Dervişoğlu, ''Gece televizyonları izledim zirveden falan bahsediliyor. Bu yaklaşımlar eğer böyle bir görüşmeye zirve deniyorsa bunun adı zırvadır” vurgusunda bulundu.

Sayın Cumhurbaşkanıyla, TBMM'de bulunan siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşürüm. Kutuplaşmanın azaltılması için olumlu da bulurum.'' diyen Dervişoğlu,

''Fikirlerinizi değiştirmedikten, kendinizi pazarlamaya kalkışmadıktan sonra bunlar olağan şeylerdir.'' hatırlatmasında bulundu.