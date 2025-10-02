Son Mühür- Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye doğru ilerleyen gemileriyle tüm iletişimin kesildiği bildirildi. Filonun internet sitesinde paylaşılan takip verilerine göre, İsrail donanmasına ait unsurlar Gazze yönündeki gemilere müdahale ederek bazılarını kontrolden geçiriyor.

Ele geçirildiği açıklanan ve ele geçirildiği varsayılan gemiler

Filonun yayınladığı listede, İsrail tarafından “durdurulduğu” belirtilen gemiler arasında Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar, Oxygono, Free Willy, Jeannot III yer alıyor.

Ayrı bir grupta ise ele geçirildiği varsayılan gemiler olarak Adagio, Ahed Tamimi, Allakatalla, Amsterdam, Australe, Catalina, Estrella Y Manuel, Fair Lady, Inana, Mango, Maria Cristina, Meteque, MiaMia, Mikeno, Ohwayla, Paola I, Pavlos Fyssas, Selvaggia, Vangelis Pissias-Asser et Ayssel, Wahoo isimleri sayıldı.

Alıkonulan aktivistlerin uyruk dağılımı

Filonun sözcüsünün paylaştığı verilere göre, gemilerde bulunan ve alıkonulduğu bildirilen aktivistlerin uyruk dağılımı şu şekilde açıklandı: 30 İspanyol, 22 İtalyan, 25 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD’li, 7 Almanyalı, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı, 3 Faslı, 3 Ürdünlü, 3 Polonyalı, 3 Portekizli, 3 Meksikalı, 2 Kuveytli, 2 Kolombiyalı, 2 Arjantinli, 2 İsviçreli, 1 Çekyalı, 1 Moritanyalı, 1 Avusturyalı, 1 Bulgaristanlı, 1 Avustralyalı, 1 Sırp, 1 Belçikalı, 1 Bahreynli, 1 Danimarkalı, 1 Hollandalı, 1 Finlandiyalı, 1 Güney Afrikalı ve 1 Slovakyalı.

Türk aktivistlerin durumu

Yetkililer ve organizatörler, Mikeno ve Fair Lady gemilerine yapılan müdahalelerin ardından alıkonulan Türk aktivistlerin sayısının 37’ye çıktığını ve bu aktivistlerin İsrail’in Aşdod Limanı’na götürüldüğünü bildirdi.

Açlık grevi ilanı

Gemilerde bulunan Yunanistan vatandaşı Takis Politis, bazı aktivistlerle birlikte açlık grevine başladığını duyurdu. Politis’in kardeşi tarafından sosyal medyada paylaşılan mesajda, açlık grevinin hem Filistin halkıyla dayanışma amaçlı hem de uluslararası sularda gerçekleşen alıkoymaya karşı bir protesto niteliği taşıdığı; aktivistlerin özgür kalana dek grevi sürdüreceği ifade edildi. Politis mesajında ayrıca, yaşanan alıkoymanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu öne sürerek dünya kamuoyuna çağrıda bulundu.

Görüntüler ve canlı yayın aktarımları

Filonun paylaşımlarında, Captain Nikos gemisinde gerçekleştiği iddia edilen alıkoyma anlarına ilişkin görüntüler yer aldı. Ayrıca, filo sözcüsünün sosyal medya hesabından alıkonulan aktivistlere ilişkin açıklamalar canlı yayın yoluyla paylaşıldı.