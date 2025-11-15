Son Mühür / İYİ Parti Ankara İl Başkanlığının 4. Olağan Kongresi, yoğun katılımın gerçekleştiği Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen kongrede delegeler, il başkanını belirlemek üzere sandık başına giderek oylarını kullandı.

Yener Yıldırım ve Kerem Erdem yarıştı

İki adaylı gerçekleşen kongrede mevcut İl Başkanı Yener Yıldırım ile eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kerem Erdem aday olarak karşı karşıya geldi. Kongrede, Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ve çok sayıda partili de hazır bulundu.

Seçimin kazananı Yener Yıldırım oldu

Oy sayımının tamamlanmasının ardından Yener Yıldırım, delegelerden aldığı 409 oyla yeniden Ankara İl Başkanı seçilerek güven tazelemiş oldu.

Yener Yıldırım kimdir?

Yener Yıldırım, siyaset hayatına 1995 yılında MHP listelerinden Ordu Milletvekili adayı olarak başladı. Bu seçimde vekil seçilemezken; daha sonra 1999 yılında Türkiye’de yaşanan genel seçimlerde Doğru Yol Partisi’nden bir kez daha vekillik için aday olan Yıldırım, bu kez Ordu Milletvekili oldu. 2011 ve 2015 yıllarında yeniden MHP listelerinden vekillik şansı deneyen Yıldırım, başarılı olamazken İYİ Parti’nin kurulmasıyla birlikte yeniden siyaset sahnesine döndü. Yıldırım, İYİ Parti Ankara Kurucu İl Başkanı oldu. 2017 yılında dönemin genel başkanı Meral Akşener’in danışmanlığını da yapan Yıldırım, 2023 yılında ise yeniden Ankara İl Başkanlığı’na atandı. Şubat 2024’te Ankara İl Başkanlığı görevinden alınmış; mayıs 2024’te ise tekrar göreve iadesi yapılmıştır.

Yıldırım, İYİ Parti Ankara 4’üncü Olağan İl Kongresi’nde bir kez daha başkan seçilmiştir.