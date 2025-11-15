Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü kapsamında bulunduğu Lefkoşa’da, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkentte temaslar sürüyor

Özel, yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirdiği resmi temaslar çerçevesinde heyetiyle birlikte başkent Lefkoşa’da temaslarını sürdürüyor. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları vesilesiyle adada bulunan Özel ve CHP heyeti, Cumhurbaşkanı Erhürman tarafından kabul edildi.

Memnuniyetler dile getirildi

Erhürman görüşme sırasında ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Özel de Kıbrıs Türk halkının 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı ve Erhürman’a geçtiğimiz ay yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde ettiği başarı nedeniyle bir kez daha tebriklerini iletti. Buluşmada karşılıklı hediye takdimleri de gerçekleştirildi.