Son Mühür- İTO’nun paylaştığı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi, kasım ayında tüketici fiyatlarının bir önceki aya göre yüzde 1,19 yükseldiğini ortaya koydu. Böylece kentte fiyat artışları kasım ayında da devam etti.

Yıllık fiyat artışı yüzde 38,28’e geriledi

İstanbul’da bir önceki yılın aynı dönemine göre kaydedilen fiyat artışları ise yüzde 38,28 olarak hesaplandı. Böylece yıllık bazda enflasyon, ekimdeki yüzde 40,84 seviyesinden gerilemiş oldu.

Toptan eşya fiyatları da yükseldi

İTO Toptan Eşya Fiyatları İndeksi kasım ayında yüzde 2,14 artarken, yıllık artış yüzde 23,12 seviyesine indi. Bir önceki ay yıllık artış oranı yüzde 23,78 olarak açıklanmıştı.

Harcamalar grubunda en yüksek artış nerde?

Kasım ayında İstanbul’da harcama gruplarındaki fiyat değişimleri şöyle gerçekleşti:

Alkollü içecekler ve tütün: %2,59

Konut: %2,30

Sağlık: %1,69

Ev eşyası: %1,68

Çeşitli mal ve hizmet: %1,66

Eğlence ve kültür: %1,41

Lokanta ve oteller: %1,37

Gıda ve alkolsüz içecekler: %1,28

Eğitim: %0,02

Haberleşme harcamalarında fiyat değişimi görülmezken, giyim ve ayakkabı grubunda yüzde -1,55 ile en yüksek düşüş kaydedildi. Ulaştırma harcamalarında ise yüzde -0,03 oranında sınırlı bir azalış yaşandı.

En yüksek düşüş giyim ve ayakkabıda

Harcama grupları içinde kasım ayında fiyatı en fazla gerileyen kalem giyim ve ayakkabı olurken, artışın en belirgin olduğu kategori alkollü içecekler ve tütün grubu olarak kayıtlara geçti.