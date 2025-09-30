İtfaiye Haftası kapsamında Türkiye’nin farklı büyükşehirlerinden gelen itfaiye temsilcileri, Anıtkabir’i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk sundu. Ziyarete Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Merkez Müdahale Şube Müdürü Halil Çetin ve 11 itfaiye personeli de katıldı.

Çelenk sunuldu, özel defter imzalandı

Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Bursa, Balıkesir, Mersin, Tekirdağ, Manisa ve Denizli’den gelen itfaiyeciler, Anıtkabir’de saygı duruşunda bulundu. Heyete başkanlık eden Ankara İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Levent Çeri, tüm itfaiyeciler adına Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayarak Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’e bağlılıklarını dile getirdi.

Fedakârlık ve cesaret vurgusu

Ziyarette yapılan açıklamalarda, itfaiyecilik mesleğinin fedakârlık ve cesaret gerektiren kutsal bir görev olduğu vurgulandı. Cumhuriyet’in değerlerini koruma ve yaşatma kararlılığı da bir kez daha ifade edildi.