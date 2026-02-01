Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, bir evin balkonunda korniş montajı yapan işçi, dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Talihsiz olay, kentte büyük üzüntü yarattı.

Dengesini kaybederek zemine düştü

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Şemikler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartman dairesinin balkonunda korniş montajı yapan 48 yaşındaki Gürhan Apa, çalışma sırasında dengesini kaybetti. Yaklaşık ikinci kattan zemine düşen işçi ağır şekilde yaralandı.

Sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, talihsiz işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı

Olay yerine gelen savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri, gerekli çalışmalarını tamamladı. Yapılan incelemelerin ardından Gürhan Apa’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Yaşanan iş kazasıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, olayın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.