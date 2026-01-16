Denizli’de yılbaşından bu güne tartışma konusu olan acil durum hastanesinin su bağlantısı tartışmasıyla ilgili olarak peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. 6 aydır suyun bağlanmadığı iddia edilirken, bir açıklama da Denizli Acil Durum Hastanesi'nden geldi. Denizli Acil Durum Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, "Denizli İl Sağlık Müdürlüğü’nün basın açıklamasında yer alan asılsız iddialarla ilgili yasal süreç başlatılmıştır." denildi.

Söz konusu açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bazı basın ve yayın organları ile İl Sağlık Müdürlüğü basın açıklamasında belirtilen “6 ay bekledik cevap vermediler” şeklinde yer alan asılsız, mesnetsiz, yanlış bilgi içeren ve kamuoyunu manipüle eden paylaşımlarla ilgili kamuoyuna doğru bilgi verme ihtiyacı hasıl olmuştur.

Öncelikle bilinmelidir ki, DESKİ Genel Müdürlüğü mevzuat ve yönetmeliklere tabi bir kamu kuruluşudur. Tüm kamu kurumunda olduğu gibi abonelik işlemleri ve diğer tüm süreçler yalnızca resmi, kayıtlı ve yazılı belgeler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Kurumumuzun il genelinde, 9.300 adedi inşaat abonesi olmak üzere toplamda 606.000 abonesi bulunmaktadır. Kurumumuza yazılı yapılan başvuru neticesinde Yapı (İnşaat) Ruhsatı bulunan yüklenici, firma veya müteahhitlerin talepleri uygun bulunması durumunda; YAPI TAMAMLANIP, İSKAN BELGESİ alıncaya kadarki süreçte İnşaat Abonelikleri yüklenici, firma veya müteahhit adına verilmektedir.

Acil Durum Hastanesi ile ilgili olarak, 30.06.2025 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurumumuza yazılan yazıya gerekli incelemeler yapılarak 17.07.2025 tarihinde cevap yazılmış olup, inşaatı devam eden söz konusu yerin içme suyu bağlantısı ve aboneliğinin bulunduğu, yeni talep edilen inşaat aboneliği ile ilgili inşaatı yapan firmanın Genel Müdürlüğümüze başvurması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Ancak bu yazıya rağmen, 17.07.2025 tarihinden 22.12.2025 tarihine kadar Acil Durum Hastanesi yüklenicisi TEYDA-İNTAŞ ADİ ORTAKLIĞI tarafından kurumumuza hiçbir resmi ve belgeli başvuru yapılmamıştır. Anılan firmanın, Şehir Hastanesi ile ilgili olarak 09.08.2024 tarihinde verilen 2 adet inşaat şantiye abonesi bulunmakta olup, yeni talep edilen inşaat abonesi ile ilgili 5,5 ay boyunca kurumumuza hiçbir başvuru yapılmamasına rağmen yapılan haberlerde ve basın açıklamalarında su verilmedi şeklinde paylaşım yapılması gerçeği yansıtmamaktadır.

Bitmemiş inşaata 30.06.2025 tarihinde abonelik isteyen İl Sağlık Müdürlüğü 6 ay sonra bu defa yüklenici firma adına hareket ederek 2 inşaat aboneliği olan yüklenici firma adına 1 inşaat aboneliği daha talep etmiştir. İl Sağlık Müdürlüğünün bu 22.12.2025 tarihli yazısına istinaden, TEYDA İnşaat firması kurumumuza gelip ilave inşaat aboneliği başvurusunda bulunduktan sonra 23.12.2025 tarihinde abonelik işlemleri gerçekleştirilerek TEYDA-İNTAŞ ADİ ORTAKLIĞI adına İNŞAAT ABONESİ verilmiştir. Halihazırda devam eden inşaatın 3 adet inşaat şantiye aboneliği mevcuttur.

Acil Durum Hastanesinin yapım ihalesi sonucu iş başlangıcının 06.06.2024 tarihinde olmasına rağmen başvuru belgelerinde sunulan YAPI(İNŞAAT) RUHSATININ yaklaşık 14 ay sonra 22.08.2025 tarihinde alındığı görülmüştür. İl Sağlık Müdürlüğü ve firma tarafından yapılan başvurularda, sayaçların ve suyun yetersiz olduğu ve bunun testlerin yapılmasını engellediği yönünde kurumumuza iletilen herhangi bir talep veya teknik rapor bulunmamaktadır. Kurumumuz tarafından verilen diğer tüm İnşaat Abonelerinde olduğu gibi, Acil Durum Hastanesinin inşaatı bittikten ve ilgili kamu kurumlarından gerekli iskân ve kullanım izinleri alındıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğü’nün başvurması durumunda Kamu Aboneliği ayrıca verilecektir.

DESKİ Tarifeler Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, kurumumuza yazılı olarak talep ulaştığı anda gerekli işlemler yapılmış olup, kurumumuza 5,5 ay boyunca herhangi resmi başvuru yapılmamış olmasına rağmen “suyumuz bekletildi” şeklinde yapılan asılsız paylaşımların ve basın açıklamasının kamuoyunu kasıtlı olarak yanıltma gayesi taşıdığı açıktır.

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü’nün basın açıklamasında yer alan asılsız iddialarla ilgili yasal süreç başlatılmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının resmi bilgi ve belgeye dayanmayan, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik gerçeği yansıtmayan soyut iddialara dayanarak açıklama yapmaları, kamu kurumlarına olan güveni zedeleyeceği açıktır.

Bu nedenle, gerçeklikten uzak, resmi bilgi ve belgeye dayanmayan açıklamalara itibar edilmemesi hususunu kamuoyunun bilgilerine ve takdirlerine saygıyla sunarız."

